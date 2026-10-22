Đồng Tháp tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10-2026

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị kết nối 2.070 điểm cầu trên cả nước, với hơn 80.000 đại biểu tham dự.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Phương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đội ngũ báo cáo viên và cán bộ, chuyên viên các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin 3 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trình bày chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa mới từ lớp 1 đến lớp 12, dự kiến sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin về thực trạng công tác phòng, chống, loại trừ sốt xuất huyết, sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ, trình bày kết quả bước đầu trong tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung trọng tâm của hội nghị; tích cực hưởng ứng, lan tỏa Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia” đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí cũng định hướng công tác tuyên truyền tháng 11, tập trung vào kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và những thành tựu kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.

Ngay sau hội nghị, Ban Tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia” trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng dự thi gồm: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài nước.

Nội dung thi tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên website baocaovien.vn và ứng dụng Tuyên giáo, từ ngày 22-10 đến ngày 22-11-2026, gồm 4 tuần thi. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11-2026.