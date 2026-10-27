Đồng Tháp: Tập trung xây dựng nông thôn mới bền vững

CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT KHU VỰC NÔNG THÔN

Trong thời gian qua, xã Thanh Hưng quan tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo kết quả tự đánh giá, Thanh Hưng hiện đạt 3/10 tiêu chí nông thôn mới gồm: Đào tạo nguồn nhân lực; giảm nghèo và an sinh xã hội; chất lượng môi trường sống...

Các ngành, các cấp trên địa bàn xã Lai Vung tập trung hỗ trợ người dân xây dựng nhà kiên cố, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, để đẩy nhanh tiến độ, xã đã ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững năm 2026. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã xây dựng lộ trình thực hiện, phân công thành viên Ban Chỉ đạo và cán bộ phụ trách từng nội dung. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo tổ chức họp đánh giá tiến độ, rà soát những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất giải pháp xử lý…

Với xã Lai Vung, Đảng ủy, UBND xã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Trên cơ sở kế thừa kết quả, hệ thống hạ tầng và các thiết chế đã được đầu tư của các xã trước sắp xếp, xã chủ động rà soát toàn bộ 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu theo phạm vi đơn vị hành chính mới; phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị…

Qua đó, công tác xây dựng nông thôn mới từng bước được đưa vào nền nếp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả của từng tiêu chí, chỉ tiêu.

Kết quả đạt được thể hiện khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực và tiếp tục khẳng định nền tảng vững chắc của xã trong quá trình xây dựng NTM. Các nhóm tuyến giao thông chính được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,93%; nhà ở kiên cố đạt 94,2%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung đạt 99,63%...

Đồng chí Nguyễn Văn Minh Chây, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Vung, chia sẻ: “Với nền tảng đã được kế thừa, xã thể hiện quyết tâm chính trị cao, tập trung tối đa nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành đầy đủ các điều kiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra…”.

Không dừng lại ở việc xây dựng hạ tầng, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng xây dựng NTM theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Là đơn vị tiêu biểu, Hợp tác xã Kim Phát (xã An Thạnh Thủy) xác định công nghệ là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất cây giống. Do đó, toàn bộ cây giống của đơn vị được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô.

So với các phương pháp nhân giống truyền thống như giâm, chiết, nuôi cấy mô có nhiều ưu điểm, đặc biệt đối với các loại cây như dứa, lan, cúc và các dòng kiểng lá…

Đây là yếu tố rất cần thiết đối với sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nhất là những vùng chuyên canh phục vụ chế biến, xuất khẩu.

Bà Bùi Thị Kim Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát, chia sẻ: “Đơn vị tập trung đầu tư hệ thống phòng nuôi cấy mô; đồng thời, xây dựng mạng lưới liên kết để mở rộng năng lực sản xuất.

Hiện, đơn vị có 2 phòng cấy mô, 3 phòng nuôi cây, cùng các phòng pha, đổ môi trường, pha hóa chất và nuôi cấy vi ghép… Nhờ hệ thống này, mỗi tháng, đơn vị cung cấp khoảng 1 triệu cây giống các loại ra thị trường”.

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp đã tập trung tuyên truyền, vận động các Hội thành viên, thành viên các Hội quán, tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn xã, phường thực hiện tốt việc sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế xanh, qua đó góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, hiện đại.

HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỀN VỮNG

Trong công tác xây dựng NTM, tỉnh cho thấy điểm nổi bật với cách làm sáng tạo trong tổ chức thực hiện, luôn xác định rõ nội dung, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, huy động và sử dụng nguồn lực phù hợp, phát huy cao tính chủ động, dân chủ cơ sở…

Xã Phú Hựu tập trung phát triển cây nhãn là cây trồng chủ lực trong nông nghiệp.

Đồng chí Võ Thị Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Hựu cho biết: “Trong định hướng, địa phương sẽ hoàn thiện quy hoạch và hạ tầng với việc quy hoạch tích hợp giai đoạn 5 năm; số hóa thủ tục; đầu tư trục giao thông, không gian phát triển xanh.

Cùng với đó, phát triển sinh kế - giảm nghèo thông qua việc hỗ trợ tín dụng, đào tạo nghề, kết nối việc làm. Bảo vệ môi trường - phân loại rác tại nguồn, thu gom rác đạt 100% hộ; xử lý rác hữu cơ tại hộ/ấp; duy tu thường xuyên hạ tầng môi trường. Huy động nguồn lực xây dựng NTM lồng ghép vốn từ các chương trình mục tiêu…”.

Infographic Hội thi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, tỉnh chủ động rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững trong tổ chức thực hiện.

Tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho cấp xã gắn với trách nhiệm giải trình; phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hằng năm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức rà soát, phân loại các xã theo mức độ đạt các tiêu chí NTM làm cơ sở xây dựng lộ trình, thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Đồng thời, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong phong trào xây dựng NTM, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo và tự lực trong cộng đồng.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân và doanh nghiệp trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; người dân tham gia tích cực từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến giám sát.

Đẩy mạnh phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; phát triển đa dạng ngành nghề, dịch vụ nông thôn, nhất là thương mại, logistics, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái…