Đồng Tháp: Tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Trà). (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nhiều kết quả từ sự vào cuộc đồng bộ

Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Tháp chọn Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu) là nơi thực hiện trước công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin nhằm kiểm nghiệm quy trình, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và hoàn thiện phương pháp tổ chức thực hiện.

Với sự phối hợp của các lực lượng và chính quyền địa phương, công tác lấy mẫu đã thực hiện đúng quy trình với 442 phần mộ, lấy được 317 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Từ kết quả triển khai ban đầu, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hựu Võ Công Trường cho biết: “Xác định việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, xã đã lập Ban điều hành, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện. Các nhiệm vụ được phân công theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ thẩm quyền”.

Lực lượng làm nhiệm vụ cẩn thận tìm hài cốt liệt sĩ tại ấp Cả Cái, xã Tân Thành. (Ảnh: NHƯ ANH)

Xã Phú Hựu cũng đã chủ động huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chuyên môn trong quá trình khai quật, lấy mẫu và hoàn trả mặt bằng. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, cán bộ Phòng Văn hóa-Xã hội phối hợp đội lấy mẫu để đối chiếu thông tin, ghi nhận nhật ký khai quật, bảo đảm thông tin từng phần mộ và mẫu sinh phẩm được quản lý chính xác, không để xảy ra nhầm lẫn.

Nhờ sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sau gần 4 tháng triển khai, đến ngày 3/10, tỉnh đã hoàn thành khai quật 12.290 mộ, tại 30 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành trước kế hoạch đề ra 9 tháng. Tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ nhận được 9.776 mẫu và đã bàn giao các cơ quan giám định ADN.

Song song với công tác lấy mẫu sinh phẩm từ các nghĩa trang, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thu thập, xử lý thông tin; khảo sát, xác minh và kết luận địa bàn; rà soát các nghĩa trang tạm, khu vực chôn cất cũ và địa điểm có thông tin về mộ liệt sĩ để xây dựng kế hoạch, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K91 khai quật tại một khu vực thuộc ấp Cả Cái, xã Tân Thành. (Ảnh: Đội K91)

Từ tháng 1/2026, Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã tiếp nhận 29 thông tin tại 19 xã, xác định 16 điểm đào.

Thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, Đội K91 phối hợp lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng và tỉnh Pursat (Vương quốc Campuchia) tiếp nhận, xử lý 52 nguồn tin, khảo sát 22 xã thuộc 9 huyện, xác định 47 điểm đào. Đến ngày 22/10, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập 270 bộ hài cốt liệt sĩ, đạt 116,52% chỉ tiêu năm 2026, 72,43% chỉ tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đội K91 luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của nhân dân địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chuẩn hóa dữ liệu liệt sĩ

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, quá trình cập nhật thông tin các phần mộ liệt sĩ, đối với những phần mộ có di vật, lực lượng chuyên môn kiểm tra, lập biên bản, chụp ảnh và xác định vị trí, mã định danh từng phần mộ.

Sau đó, lực lượng chuyên môn phân loại, niêm phong quản lý, bảo quản và cập nhật thông tin vào hồ sơ, cơ sở dữ liệu. Các thông tin và di vật được lưu giữ phục vụ việc nghiên cứu, đối chiếu, xác minh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đội K91 phát hiện nhiều di vật của bộ đội. (Ảnh: NHƯ ANH)

“Nhiệm vụ công tác rà soát, quản lý, cập nhật thông tin tại nghĩa trang, mộ liệt sĩ, xác minh, bổ sung, chuẩn hóa hồ sơ dữ liệu có vai trò rất quan trọng.

Đây là cơ sở để xác định cơ bản thông tin về phần mộ liệt sĩ, đối chiếu hồ sơ lưu trữ, xác minh thông tin, nhân chứng, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN khi đủ điều kiện”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Kiều Loan cho biết.

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan cũng cho biết, sắp tới, Sở Nội vụ phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành có liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định vị trí, kết luận địa bàn phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn thân nhân thực hiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sở Nội vụ cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ có một phần thông tin, lập hồ sơ nghĩa trang liệt sĩ và vị trí mộ liệt sĩ, khu vực nghĩa trang liệt sĩ được lấy mẫu để phục vụ tốt cho công tác lấy mẫu giai đoạn 2.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, phường Mỹ Trà, phường Cao Lãnh trao quà tặng lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Trà). (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 31 nghĩa trang liệt sĩ với 35.285 mộ. Tỉnh phấn đấu đến tháng 7/2027, tìm kiếm, quy tập được khoảng 370 hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2027-2030, tỉnh sẽ tiếp tục lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với hơn 9.447 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và các mộ liệt sĩ có một số thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi đã xác định bằng phương pháp thực chứng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Đội K91 nâng cao chất lượng tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin; tổ chức tìm kiếm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các địa bàn có thông tin cụ thể, có khả năng tìm kiếm, quy tập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường phối hợp chính quyền địa phương, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ. Các xã, phường có trách nhiệm phối hợp rà soát địa bàn, xác minh thông tin, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các ngành, địa phương rà soát, đối chiếu hồ sơ, mã định danh, thông tin vị trí mộ và dữ liệu đi kèm mẫu sinh phẩm bảo đảm đầy đủ, thống nhất, chính xác, có khả năng truy xuất, đối chiếu danh tính liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn thông tin.

Các cơ quan xác định mỗi mẫu sinh phẩm phải gắn với hồ sơ đầy đủ, mỗi thông tin phải được kiểm chứng, mỗi kết quả phải bảo đảm tin cậy, không chạy theo tiến độ đơn thuần mà xem nhẹ chất lượng, không để sai sót trong hồ sơ, dữ liệu ảnh hưởng đến kết quả xác định danh tính và quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ”, ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh.