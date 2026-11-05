Đồng Tháp tập trung rà soát, nâng cao chất lượng số liệu GRDP

Quang cảnh hội nghị.

Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo UBND tỉnh, GRDP quý III năm 2026 của tỉnh ước tăng 7,73% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng tăng 7,44%. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,21%, quý IV-2026, Đồng Tháp phải phấn đấu ở mức 10,38%.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh đang tập trung rà soát, cập nhật số liệu quý III và 9 tháng từng ngành, từng lĩnh vực bổ sung dữ liệu đầu vào, làm rõ chênh lệch và thông tin chưa được phản ánh đầy đủ để gửi Cục Thống kê phục vụ tính toán sơ bộ GRDP quý III, 9 tháng năm 2026; ước tính quý IV và cả năm 2026.

UBND tỉnh đã phân công các sở, ngành và UBND các xã, phường theo dõi các nguồn tăng trưởng đến từng doanh nghiệp, vùng sản xuất và công trình. Các cơ quan cập nhật riêng phần sản lượng, khối lượng đã thực hiện và phần dự kiến hoàn thành trong thời gian còn lại của quý; đồng thời, xử lý các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ.

Đồng chí Lê Trung Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong quý IV-2026, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; trong đó, ngành chế biến, chế tạo chiếm hơn 98% của khu vực công nghiệp. Sản lượng tăng thêm dự kiến đến từ việc khai thác công suất còn dư của các dây chuyền đang hoạt động và đưa các cơ sở, dây chuyền mới vào sản xuất.

Trong lĩnh vực dịch vụ, ngoài kế hoạch chương trình kích cầu hằng năm, tỉnh đang tập trung các chương trình Mega Sale, khuyến mại tập trung và Tuần lễ mua sắm góp phần kích cầu cuối năm. Đồng thời, khai trương đưa vào hoạt động GO! Lai Vung và GO! Cai Lậy; tổ chức các phiên chợ hàng Việt và kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện phát biểu tại hội nghị.

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh năm nay cũng có nhiều biến động, trọng tâm là cá tra, là nguồn tăng nổi bật. Trong trồng trọt, sản lượng tăng thêm dự kiến tập trung ở cây ăn trái, rau và hoa - kiểng.

Tăng trưởng ngành xây dựng trong quý IV tập trung vào khối lượng xây lắp thực tế tại các công trình giao thông trọng điểm, nhất là cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định… Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh tập trung bàn giao mặt bằng, giải quyết vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cân đối nguồn cát, đá theo nhu cầu từng công trình…

Tại hội nghị, Đồng Tháp đề nghị Cục Thống kê phối hợp rà soát tính đại diện của mẫu và đối chiếu sản lượng, nhóm sản phẩm, thời điểm phát sinh tại các cơ sở khảo sát. Trên cơ sở hồ sơ thực tế, cơ quan liên quan hướng dẫn cập nhật doanh nghiệp, sản phẩm và sản lượng phát sinh thêm, cũng như hoạt động của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và thương mại điện tử tại tỉnh, phù hợp với phương pháp và kỳ thống kê.

Đồng chí Lê Hà Luân phát biểu tại hội nghị.

Song song đó là hướng dẫn xác định giá trị tăng thêm đối với chuỗi nuôi và chế biến cá tra, doanh nghiệp vừa sản xuất vừa bán buôn và dây chuyền mở rộng đưa vào vận hành.

Đồng Tháp cũng đề nghị Cục Thống kê cung cấp phần mềm hoặc công cụ tính thử để Thống kê tỉnh đối chiếu kết quả ước tính GRDP hằng quý trên cùng bộ dữ liệu và phương pháp. Qua đó, tỉnh có cơ sở làm rõ nguyên nhân chênh lệch và sử dụng kết quả ước tính trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, thống nhất số liệu nền dùng để theo dõi tăng trưởng trong năm.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã thông tin về những dư địa, định hướng thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Đồng thời, kiến nghị Cục Thống kê hướng dẫn để các ngành thống kê tính toán đầy đủ số liệu phục vụ công tác thống kê…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Hiếu giải đáp, làm rõ các kiến nghị của địa phương. Theo đồng chí Lê Trung Hiếu, qua trao đổi, có một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp, đặc biệt là hoạt động doanh nghiệp và xây dựng khi cung cấp thông tin, địa phương cần có văn bản, tài liệu cụ thể, nhất là những văn bản xác nhận từ phía doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Cục Thống kê sẽ có căn cứ đối chiếu với các nguồn thông tin khác để kiểm tra, so sánh, xác định những yếu tố làm tăng, giảm hoặc những thông tin mới phát sinh. Do thời gian biên soạn số liệu lần này tương đối ngắn, đề nghị các sở, ngành cung cấp cán bộ đầu mối để trong quá trình thực hiện, các bên có thể trao đổi trực tiếp, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Các thành viên Đoàn công tác Cục Thống kê phát biểu tại hội nghị.

Đối với nội dung nghiên cứu theo chuỗi giá trị, đồng chí Lê Trung Hiếu nhận thấy hướng nghiên cứu về chuỗi giá trị sản xuất cá tra là rất có ý nghĩa. Đây là một trong những ngành hàng đặc thù của vùng, của tỉnh và của cả nước. Vì vậy, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp nghiên cứu sâu hơn về chuỗi giá trị ngành hàng này, góp phần nâng cao chất lượng công tác thống kê và phân tích kinh tế…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê trong quá trình rà soát, đối chiếu và cập nhật số liệu đầu vào phục vụ biên soạn số liệu GRDP.

Đối với những số liệu chưa đầy đủ, các đơn vị cần khẩn trương bổ sung, có trách nhiệm giải trình, chứng minh tính xác thực và cơ sở của số liệu cung cấp. Những nội dung chưa rõ cần chủ động trao đổi với Cục Thống kê và các đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan thống kê Trung ương để được hướng dẫn, thống nhất phương pháp thực hiện.

Đồng Tháp mong muốn cơ quan Thống kê tiếp tục hướng dẫn, chỉ ra những vấn đề chưa phù hợp để địa phương kịp thời khắc phục; chia sẻ về tình hình phát triển của từng nhóm ngành kinh tế nhằm giúp tỉnh đưa ra các giải pháp, quyết sách để phát triển kinh tế địa phương phù hợp hơn.

Song song đó, tỉnh cũng mong muốn Cục Thống kê hỗ trợ tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thống kê. Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ và hướng dẫn của cơ quan Thống kê Trung ương để nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm số liệu phản ánh sát thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới…