Đồng Tháp tập trung phát triển kinh tế biển

Đồng Tháp đã hình thành một số khu, cụm công nghiệp ven biển. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Xã Tân Điền của tỉnh Đồng Tháp có chiều dài bờ biển khoảng 6,5km. Tổng sản lượng thủy sản của xã đạt gần 14.800 tấn/năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Điền Nguyễn Thanh Bình cho biết, địa phương tập trung phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản theo hướng bền vững, đúng quy hoạch; từng bước hình thành các vùng nuôi tập trung, nâng cao giá trị kinh tế.

Ngoài ra, xã cũng chú trọng phát triển du lịch sinh thái ven biển, khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên, với lượng khách du lịch bình quân hơn 7.000 lượt/năm. Tân Điền thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Địa phương cũng định hướng khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp và vùng ven biển.

Nuôi trồng thủy sản đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp). Địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 6.300ha.

Thời gian qua, địa phương tập trung phát triển nghề nuôi thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đến nay, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của xã đạt khoảng 140ha.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn cho biết, để thúc đẩy kinh tế biển, xã đang thực hiện các bước để xây dựng Cụm Công nghiệp Phú Tân, với diện tích 75ha và tăng cường thực hiện các giải pháp để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị…

Phát triển công nghiệp đang được tỉnh Đồng Tháp xác định là một hướng đi quan trọng nhằm tạo thêm động lực cho kinh tế vùng ven biển. Trong đó, Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1 và Gia Thuận 2 tại xã Gia Thuận là những dự án góp phần hình thành không gian sản xuất công nghiệp ở phía Đông của tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1 có quy mô 50ha, với mức đầu tư gần 280 tỷ đồng. Hiện, chủ đầu tư đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đã thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Dự án mời gọi đầu tư thuê đất, với tỷ lệ lấp đầy trên 80%, tạo việc làm cho 5.000 lao động, góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho người dân địa phương. Cụm Công nghiệp Gia Thuận 2 có tổng mức đầu tư trên 390 tỷ đồng, với diện tích 50ha.

Hiện, dự án đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 30%. Ngoài ra, nhiều dự án mới cũng được nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để xem xét, phê duyệt gồm: Dự án mở rộng Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1, Cụm Công nghiệp Tân Đông, Cụm Công nghiệp Gia Thuận 3.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế biển của tỉnh Đồng Tháp là thu hút được các dự án năng lượng tái tạo. Hiện, địa phương đã thu hút được 2 dự án gồm: Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1, Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2.

Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1 có công suất thiết kế 100MW và Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 có công suất thiết kế 50MW. Hai nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng và đã được triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trung bình mỗi năm, hai nhà máy điện gió đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 100 tỷ đồng.

Một trong những định hướng dài hạn nhằm khai thác đồng bộ tiềm năng vùng ven biển là triển khai khu kinh tế ven biển Gò Công.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Nhật Trường cho biết, khu kinh tế ven biển Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) giai đoạn 2026-2030 có quy mô 26.700ha nằm trên địa bàn 5 xã gồm: Gia Thuận, Tân Điền, Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ rà soát điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong khu kinh tế ven biển; rà soát đầu tư các tuyến hạ tầng đối ngoại, nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc, Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, cảng biển, thu hút các dự án đầu tư ở vị trí tiềm năng trong khu kinh tế ven biển.

Theo đồng chí Nguyễn Nhật Trường, để hình thành và phát triển khu kinh tế ven biển theo hướng đồng bộ, tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai, hình thành và phát triển các khu kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin thống nhất về quy hoạch, chính sách đất đai và các chính sách hỗ trợ liên quan, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Trong đó, Đồng Tháp tập trung đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển, logistics; nghiên cứu xây dựng trung tâm logistics tại khu kinh tế ven biển, khai thác hiệu quả lợi thế luồng tàu trọng tải lớn vào khu vực biển và sông Soài Rạp; ưu tiên thu hút đầu tư các khu đô thị lấn biển theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và thông minh, gắn với không gian đô thị, dịch vụ và du lịch ven biển nhằm từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo động lực cho kinh tế biển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất…