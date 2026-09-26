Đồng Tháp: Tập trung kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác tại 3 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung

Tỉnh khẩn trương kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung tại bãi rác Tân Lập 1.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đang được ngành NN&MT tập trung triển khai, từng bước nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý. Đồng thời, rà soát, sắp xếp lại hệ thống các khu xử lý, bãi chôn lấp theo hướng tập trung, hiện đại và bảo đảm yêu cầu về môi trường.

Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có 10 đơn vị tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, với tổng khối lượng được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung khoảng 1.700 tấn/ngày, trong khi lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 1.800 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom, xử lý trung bình toàn tỉnh đạt trên 95%; trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 97,1%, khu vực nông thôn khoảng 90%.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở, Sở NN&MT tổ chức tập huấn, triển khai các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần giúp các địa phương nắm rõ quy định, chủ động hơn trong tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn.

Tuy nhiên, hệ thống xử lý chất thải hiện nay vẫn còn không ít khó khăn. Toàn tỉnh có 21 khu, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động, nhưng chỉ có 9 khu, bãi được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật về môi trường đạt yêu cầu. Việc tiếp tục rà soát, quy hoạch và từng bước thay thế phương thức chôn lấp bằng các công nghệ xử lý hiện đại đang được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Sở NN&MT, thực hiện định hướng quy hoạch, Sở NN&MT xây dựng, trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt và lộ trình, giải pháp xử lý đối với các khu xử lý, bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

Theo quy hoạch được phê duyệt, toàn tỉnh định hướng hình thành 4 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, phân bổ theo từng khu vực. Tại khu xử lý Bình Thạnh (phường Hồng Ngự), Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty Cổ phần Gia Bình Hồng Ngự đã đi vào hoạt động, với công suất 150 tấn rác/ngày. Nhà máy đáp ứng nhu cầu thu gom, xử lý rác thải cho các xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Đối với khu xử lý chất thải Đập Đá được quy hoạch thành Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (xã Mỹ Thọ), hiện đang tiếp nhận và xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp cho 8 xã, phường, với khối lượng khoảng 190 - 200 tấn/ngày.

Tỉnh đang khẩn trương kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, ưu tiên công nghệ đốt phát điện, công suất khoảng 500 tấn/ngày. Nhà máy được định hướng đáp ứng nhu cầu xử lý rác phát sinh tại 35 xã, phường khu vực trung tâm và phía Nam của tỉnh.

Tại khu xử lý Tân Lập (xã Tân Phước 3), rác thải hiện được tiếp nhận, xử lý bằng phương pháp chôn lấp cho 41 xã, phường, với khối lượng trung bình khoảng 650 - 700 tấn/ngày.

Tỉnh đang khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung công suất khoảng 750 tấn/ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý rác phát sinh tại 48 xã, phường khu vực trung tâm còn lại của tỉnh.

Trong khi đó, đối với khu xử lý dự kiến phục vụ các xã, phường phía Đông, tỉnh đang rà soát, lựa chọn vị trí đầu tư, dự kiến tại xã Tân Đông, để kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý tập trung công suất khoảng 200 tấn rác/ngày.

Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt của 9 xã, phường khu vực phía Đông; phấn đấu đến năm 2030 đưa nhà máy xử lý tập trung vào hoạt động.

Cùng với đầu tư các khu xử lý tập trung, ngành NN&MT cũng xây dựng lộ trình, giải pháp xử lý, khắc phục đối với các khu xử lý, bãi chôn lấp trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 sẽ giải quyết dứt điểm 100% các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh và các bãi chôn lấp tự phát chưa đạt yêu cầu.