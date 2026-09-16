Đồng Tháp: Tập trung hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập 11 phường

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc tán thành chủ trương thành lập các phường gồm: Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim, Gò Công Tây.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc.

Qua rà soát của Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), các địa phương cơ bản đạt 4/5 tiêu chuẩn theo quy định; tiêu chuẩn còn lại đang được tập trung rà soát, bổ sung.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và địa phương tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; thống nhất số liệu, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Diệu yêu cầu các xã tiếp tục bám sát Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Nội vụ để hoàn thiện dự thảo Đề án. Đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo ngay từ cơ sở; phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, cần có sự tham gia, phối hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ cùng lãnh đạo UBND phải trực tiếp chỉ đạo, không giao khoán cho một cá nhân hoặc một bộ phận.

Về hồ sơ, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo, rà soát kỹ những nội dung còn thiếu, hạn chế việc trả lại nhiều lần. Hồ sơ phải đầy đủ, trong đó bổ sung hình ảnh, tài liệu minh chứng theo đúng yêu cầu; những nội dung cần điều chỉnh phải được rà soát và thực hiện thống nhất; giao Sở Nội vụ làm đầu mối tổng hợp, hướng dẫn để các địa phương hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh đúng tiến độ.

Đối với số liệu dân cư, cần thống nhất phương pháp tính, không để xảy ra tình trạng trùng lắp; cần căn cứ vào số liệu thường trú và tạm trú theo quy định. Công an cấp xã phải nắm chắc tình hình dân cư trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu cũng lưu ý việc xác định số liệu phải gắn với đúng thời điểm theo quy định. Đối với các tiêu chí như: Thu nhập, cần xác định rõ mốc thời gian, số liệu sử dụng và cập nhật theo thời điểm báo cáo. Các tiêu chí khác cũng phải rà soát kỹ để bảo đảm tính chính xác và phù hợp với quy định hiện hành.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu đề nghị lãnh đạo UBND, Công an các xã và các cơ quan liên quan thống nhất cách làm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công an tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, bảo đảm thực hiện đúng quy định, thống nhất và hiệu quả.