Đồng Tháp: Tập trung hoàn thiện hạ tầng số, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đồng bộ

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi họp mặt.

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh triển khai đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến và nhiều tiện ích thiết thực phục vụ Nhân dân. Năm 2026, đơn vị có 5 sáng kiến cải cách hành chính cấp cơ sở được công nhận.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện các doanh nghiệp công nghệ trực tiếp giới thiệu, trình diễn nhiều giải pháp số hiện đại như: Hệ thống camera AI giám sát thông minh nhận diện biển số, cảnh báo ùn tắc, phát hiện tình huống bất thường; giải pháp song sinh số (Digital Twin) an ninh - giao thông; phòng họp không giấy; nền tảng thiết bị bay không người lái (UAV) và các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin chuyên sâu.

Công nghệ hỗ trợ rất nhiều trong công tác giám sát an ninh - giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Phước Nguyên biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số của Công an tỉnh thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trước hết, toàn lực lượng cần chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện hạ tầng số, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đồng bộ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin và duy trì hệ thống vận hành liên tục.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính số, khai thác tối đa giá trị của VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tiện ích iCA-DongThap; đồng thời, huy động Công an cấp xã hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng số.

Thứ tư, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực số, chủ động ứng dụng AI, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công nghệ thông tin.

Thứ năm, tăng cường hợp tác với các sở, ngành và doanh nghiệp công nghệ để nghiên cứu, lựa chọn giải pháp tối ưu, tiết kiệm nguồn lực, qua đó góp phần phục vụ ngày càng hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phụng sự Nhân dân.