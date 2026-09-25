Đồng Tháp: Tập trung đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chủ tọa Kỳ họp

Ngày 25/9, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết tạo cơ sở để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Các nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, định mức chi ngân sách; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng ở cơ sở và các đối tượng an sinh xã hội; phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác, quản lý đất đai, hạ tầng kỹ thuật; phân bổ nguồn lực cho các Chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp biểu quyết thông qua nghị quyết

Để các nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương khẩn trương cụ thể hóa, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ đối với từng nhiệm vụ, từng nội dung.

Đối với các chính sách an sinh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường phát biểu

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu còn ở mức thấp hoặc gặp khó khăn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn về bồi hoàn, thu hồi đất cho các công trình, dự án...

Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp, các ban và từng vị đại biểu tiếp tục theo dõi để cùng nhau thực hiện, kịp thời chỉ rõ việc nào chậm - ở đâu, việc nào vướng - nguyên nhân là gì và trách nhiệm thuộc về ai. Phải đẩy mạnh phân quyền và hậu kiểm mạnh; kiểm tra không có nghĩa là tạo thêm thủ tục, mà kiểm soát công khai, minh bạch, giám sát và giúp kết quả thực hiện tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn, việc ban hành nghị quyết là điều kiện cần; tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả là mục tiêu cuối cùng. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung triển khai ngay các nghị quyết; quản lý nguồn lực theo hiệu quả, từng đồng vốn ngân sách, từng dự án phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, tiến độ và hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ, việc kiểm tra không chờ đến cuối năm mà phải được thực hiện thường xuyên, những dự án, nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ phải được cảnh báo sớm, kịp thời tháo gỡ, vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết.

Siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, mỗi nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc: “Rõ việc – rõ người – rõ trách nhiệm – rõ thời gian – rõ sản phẩm/kết quả – rõ thẩm quyền”; đồng thời, tiếp tục rà soát hệ thống cơ chế, chính sách sau sắp xếp.

Sau kỳ họp, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động xử lý các công việc thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất, không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc tồn đọng kéo dài.

"Với trách nhiệm trước HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân, UBND tỉnh sẽ tập trung đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, chuyển nguồn lực thành công trình, chính sách thành kết quả và kết quả thành lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định.