Đồng Tháp: Tập trung đấu tranh các loại tội phạm trên tuyến biên giới

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Trong đợt cao điểm triển khai kế hoạch, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 127 vụ với 236 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 40.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, hơn 9 tấn đường cát và hơn 125g ma túy tổng hợp.

Phát huy kết quả đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp trao giấy khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. (Ảnh: HÒA BÌNH)

"Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng những địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển", Đại tá Nguyễn Thanh Hòa nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tặng 3 tập thể và 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm.