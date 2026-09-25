Đồng Tháp tập trung chuyển vốn, dồn lực cho dự án giải ngân hiệu quả

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cho biết, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, định mức chi ngân sách, chế độ hỗ trợ đối với lực lượng ở cơ sở và các đối tượng an sinh xã hội; đến phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác, quản lý đất đai, hạ tầng kỹ thuật và phân bổ nguồn lực cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp, các cấp, các ngành, các địa phương rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; nhất là những chỉ tiêu còn ở mức thấp hoặc gặp khó khăn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tập trung thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến tăng trưởng GRDP cả năm từ 8,21% trở lên, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn về bồi hoàn, thu hồi đất cho các công trình, dự án; nguồn vật liệu cát, đá san lấp; rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn từ những dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Đây là cơ sở để UBND tỉnh Đồng Tháp, các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Để các nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị, sở, ngành cần khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện 24 nghị quyết được thông qua; tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị chu đáo, từ sớm, từ xa cho các nhiệm vụ năm 2027. Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến về những vấn đề trọng tâm; nhanh chóng thực hiện những nội dung đúng, đủ và có căn cứ. Sau kỳ họp, UBND tỉnh sẽ triển khai các nghị quyết, không để nghị quyết có hiệu lực nhưng chính sách chậm đi vào cuộc sống.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ quản lý nguồn lực hiệu quả từng dòng ngân sách, từng dự án; chủ động điều chuyển, xử lý theo thẩm quyền đối với nguồn vốn chậm triển khai, sử dụng không theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra tiến độ. Những dự án, nhiệm vụ có nguy cơ chậm phải được cảnh báo sớm, tháo gỡ ngay; vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết.