Đồng Tháp tập trung cải cách hành chính

Trung tâm Hành chính công phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, đưa Robot lễ tân thông minh vào phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Năm 2026, các nền tảng này tiếp tục được củng cố, kết nối, khai thác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, làm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp.

Đạt được nhiều kết quả

Phường Trung An là một trong những địa phương cải cách hành chính đạt kết quả tốt của tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Nguyễn Thị Vinh Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung An cho biết, về cải cách thể chế, địa phương đã hoàn thành 5/5 nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Đối với cải cách thủ tục hành chính, phường tập trung vào các thủ tục có liên quan người dân, trọng tâm là: đất đai, đầu tư, kinh doanh, bảo hiểm xã hội, chính sách người có công…

Ngoài ra, phường Trung An cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền, hình ảnh, video ngắn hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến, tích hợp các giấy tờ vào định danh điện tử VNeID…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Vinh Quang, địa phương đã triển khai một số mô hình có hiệu quả như: hỗ trợ tiếp nhận làm thủ tục hành chính tại nhà cho người yếu thế, người cao tuổi, người có công; mô hình 5 tại chỗ trong lĩnh vực chứng thực, mô hình ngày thứ sáu chuyển đổi số...

Đặc biệt, phường Trung An đã tạo mã QR thông minh và đã niêm yết mã QR giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu nhanh quy trình, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí bằng thiết bị thông minh. Phường còn trang bị robot lễ tân thông minh kết hợp nền tảng nhân viên AI đa năng. Khi người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính có thể giao tiếp, tra cứu thủ tục hành chính qua Robot lễ tân và 1 ki-ốt dịch vụ công trực tuyến phục vụ đăng ký hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt…

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tại buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính của phường Trung An mới đây, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) cho biết, cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trung An khang trang, hiện đại; địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ. Phường cũng ứng dụng Robot thông minh, bố trí không gian làm việc khoa học, phân chia các khu vực chức năng tiếp nhận và trả kết quả, tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục hành chính.

Thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Hùng đề nghị phường Trung An cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân và doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giảm sự phụ thuộc vào phương thức thực hiện thủ tục truyền thống; địa phương tăng cường phối hợp, bảo đảm sự liên thông giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ quan Thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai nhằm nâng cao hiệu quả làm thủ tục cho người dân.

Tiếp tục hoàn thiện cải cách hành chính

Sau hợp nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 14 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 2.039 thủ tục hành chính, tỷ lệ cắt giảm bình quân đạt 30,98%.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp Phạm Thị Ngọc Đào cho biết, năm 2026, qua rà soát trên 200 thủ tục hành chính, Đồng Tháp đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương đơn giản hóa 114 thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 120 thủ tục hành chính; bỏ thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu đối với 50 thủ tục hành chính, với tổng chi phí tiết kiệm dự tính hơn 14,4 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp còn ban hành 4 quyết định phê duyệt phương án giảm 50% thời gian giải quyết đối với 51/51 thủ tục hành chính đặc thù và 25 quyết định ủy quyền đối với 388 thủ tục hành chính.

Riêng công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, địa phương có phong trào “Bình dân học vụ số” và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được triển khai tại cơ sở, tập trung hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng an toàn trên môi trường số. Trước tháng 7/2026, Đồng Tháp có gần 1.700 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 102 xã, phường, với hơn 10.200 thành viên.

Sau khi sáp nhập khu phố, khóm, ấp, tỉnh Đồng Tháp thành lập gần 1.300 tổ, với khoảng 8.700 thành viên và tiếp tục rà soát, kiện toàn cho phù hợp với thực tế. Các mô hình phổ cập kỹ năng số tiếp tục được triển khai tại cơ sở, trong đó có “Mỗi công dân-Một danh tính số”, “Chợ 4.0-Nông thôn số”, “Gia đình số”, “Đại sứ số”; riêng mô hình “Chợ 4.0-Nông thôn số” được triển khai tại 64 điểm chợ thuộc 48 xã, phường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn một số hạn chế trong cải cách hành chính như: việc xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở một số lĩnh vực còn chậm; xác định định mức biên chế còn khó khăn, nhất là đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều giữa các chủ đầu tư, địa phương; một số dự án lớn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư hoàn thành xử lý triệt để còn thấp so với tổng số phải xử lý. Một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu còn khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng nhấn mạnh: Nếu sở, ngành nào thực hiện không tốt nhiệm vụ phân cấp, phân quyền cho cấp cơ sở, tỉnh sẽ điều động cán bộ cấp dưới có năng lực, làm tốt nhiệm vụ lên thay thế. Trong năm 2026, tỉnh có kế hoạch điều động 51 cán bộ cấp tỉnh là trưởng, phó phòng về giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cơ sở. Đây là bước đi nhằm theo dõi, đánh giá và bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm việc phân cấp, phân quyền được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phạm Minh Hùng nhấn mạnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của tỉnh Đồng Tháp xác định 51 nhiệm vụ, đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 39 nhiệm vụ, đạt 76,5%; các nhiệm vụ còn lại cơ bản đang thực hiện trong hạn.

Về cải cách thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 20/9/2026, địa phương đã rà soát và xử lý 722 văn bản không còn phù hợp. Về cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm báo cáo, tỉnh có hơn 1.900 thủ tục hành chính, trong đó, khoảng 1.500 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và gần 400 thủ tục hành chính trực tuyến một phần.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả làm thủ tục hành chính tính đến quý III/2026 đạt khoảng 98,2%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử khoảng 98,3%. Mức độ hài lòng ghi nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng từ 81,07% tháng 7/2025 lên 93,92% tháng 12/2025 và đạt 96,02% tháng 9/2026. Tỉnh cũng đã xử lý, công khai 299/302 phản ánh, kiến nghị trong 9 tháng đầu năm 2026; 3 trường hợp còn lại đang trong hạn.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Đồng Tháp đã ban hành 26 quyết định phân cấp quản lý nhà nước và 51 quyết định ủy quyền, các nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được rà soát, phân định lại cho cấp tỉnh, cấp xã hoặc điều chỉnh, bãi bỏ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm đối với 12/12 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 102/102 ủy ban nhân dân cấp xã…

Đồng chí Phạm Minh Hùng cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như: chất lượng tổ chức thực hiện chưa đồng đều, cải cách thể chế và tổ chức thi hành pháp luật còn khó khăn, làm thủ tục hành chính vẫn còn hồ sơ quá hạn, tiến độ xử lý giữa các lĩnh vực chưa đồng đều, kiện toàn nhân lực và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở một số lĩnh vực cần tiếp tục hoàn thiện…

Thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Hùng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; rà soát, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong làm thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực…