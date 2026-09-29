Đồng Tháp: Tập trung các điều kiện để khởi công tuyến đường ven biển trong quý I-2027

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 7.095 tỷ đồng, trong đó sử dụng nguồn vốn vay ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á) khoảng 4.136 tỷ đồng và vốn đối ứng địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu chủ trì cuộc họp.

Tuyến đường có điểm đầu kết nối với Đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận và điểm cuối đấu nối với dự án cầu bắc qua sông Tiền (luồng Cửa Đại) tại xã Tân Phú Đông. Dự án đi qua địa bàn các xã: Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông, với nhu cầu sử dụng đất khoảng 88 ha, gồm cả đất công như: Đất giao thông, kinh, mương, sông ngòi...

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án nhằm kết nối tuyến giao thông hành lang ven biển của tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh ven biển trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh; mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển. Đồng thời, tuyến đường góp phần thu hút đầu tư vào khu vực công nghiệp phía Đông của tỉnh, phát triển đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản; tăng cường quốc phòng - an ninh.

Tuyến đường cũng có thể kết hợp với đê biển Gò Công để bố trí lại dân cư khu vực ven biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Diệu đề nghị đưa dự án vào danh mục công trình trọng điểm. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Thành Diệu yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi và điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát khu tái định cư, bảo đảm hạ tầng giao thông, điện, nước và các điều kiện thiết yếu, đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu lưu ý, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng đến đâu, cần kịp thời thực hiện đăng ký biến động đất đai đến đó, tránh để tồn đọng hồ sơ, ảnh hưởng tiến độ chung. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo tiến độ thực hiện hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu yêu cầu chủ đầu tư chủ động chuẩn bị các điều kiện để có thể khởi công dự án trong quý I-2027; đẩy nhanh các thủ tục đấu thầu, tiếp cận nhà đầu tư, hoàn thiện hồ sơ và phấn đấu bàn giao mặt bằng vào cuối năm, tạo điều kiện triển khai dự án đúng tiến độ đề ra.