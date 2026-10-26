Đồng Tháp: Tập huấn nâng cao kỹ năng kinh doanh và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Nghi trao đổi tại buổi tập huấn.

Báo cáo viên của chương trình tập huấn là TS. Nguyễn Quốc Nghi, giảng viên Trường Kinh tế - Đại học Cần Thơ,

Chương trình giúp đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, cán bộ hội cơ sở, thành viên hợp tác xã, đoàn viên, thanh niên,... có thêm kiến thức, nâng cao năng lực thực chiến, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh và thích ứng linh hoạt với các xu hướng kinh tế mới.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Nghi truyền đạt nhiều chuyên đề trọng tâm như: Tư duy kinh doanh mới và nhận diện cơ hội khởi nghiệp, với các xu hướng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tiêu dùng xanh; chuyển từ bán sản phẩm sang giải quyết vấn đề của khách hàng; xác định thị trường mục tiêu, lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị kỹ năng kinh doanh thực chiến như: Tiếp cận, thấu hiểu khách hàng; xây dựng thông điệp bán hàng “nói ít, trúng nhu cầu”; định giá, quản trị chi phí, dòng tiền và các chỉ số kinh doanh cốt lõi. Chuyên đề về đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, quy trình, tiếp thị, mô hình kinh doanh; vận dụng tư duy thiết kế, công cụ số và AI để nâng cao năng suất, quản trị công việc.

Đặc biệt, báo cáo viên giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hành động phát triển, gồm quy trình bốn bước lập kế hoạch 90 ngày; lựa chọn vấn đề ưu tiên trong năm điểm nghẽn cốt lõi; thiết lập mục tiêu 30 ngày cùng hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả.

Ngoài ra, chương trình còn hướng dẫn cách kết nối nguồn lực, phát huy vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương, huy động hiệu quả vốn, công nghệ, nhân sự, chuyên gia, thị trường.