Tại buổi tập huấn, cán bộ, giáo viên đã được báo cáo viên thông tin, trang bị kiến thức, nhận diện nguy cơ trên môi trường mạng; đặc biệt là những phương thức, thủ đoạn mới mà các đối tượng xấu thường sử dụng để tiếp cận, lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại trẻ em, thanh thiếu niên.

Đại biểu dự tập huấn.

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn cung cấp thêm các kỹ năng thực hành và phương pháp xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế để giáo viên nắm rõ cũng như biết cách hướng dẫn học sinh tự bảo vệ mình. Cùng với đó là việc nhận diện dấu hiệu trẻ em gặp nguy cơ; tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu và kết nối với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Chương trình góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trên không gian mạng, đồng thời lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn số trong cơ quan, đơn vị, nhà trường và cộng đồng. Qua đó, mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường từng bước trở thành một “chuyên gia an toàn số”, góp phần hình thành mạng lưới đồng hành, hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ trên không gian mạng.

Đại biểu dự tập huấn.

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với chủ đề: “Kết nối không tổn thương” giúp trang bị các kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ giúp các em nhận biết các nguy cơ rủi ro, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn, có trách nhiệm trong môi trường số - nơi các em biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời, đúng đắn khi gặp phải những tổn thương trên mạng.