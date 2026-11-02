Đồng Tháp tạo điểm nhấn du lịch với lễ hội làng cổ và không gian chợ nổi

Nhiều loại hoa khoe sắc tại Tổ hợp tác sản xuất và cung ứng hoa, kiểng Tân An (đường Phạm Hữu Lầu, khóm Tân An, phường Sa Đéc, Đồng Tháp). (Ảnh minh họa: Nhựt An/TTXVN)

Hơn 30 hoạt động văn hóa, du lịch sẽ được tổ chức tại Đồng Tháp trong tháng 11/2026, với nhiều trải nghiệm mang đậm sắc màu miền Tây như đêm nhà cổ lên đèn, thuyền hoa trên rạch Bà Hợp, tái hiện không gian chợ nổi và trải nghiệm các làng nghề truyền thống.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Sen hồng.

Với chủ đề “Văn hóa soi đường-Đồng Tháp vươn xa,” các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, triển khai đồng bộ tại 102 xã, phường và các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, chương trình có hơn 30 nhóm hoạt động trọng tâm, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao và quảng bá sản phẩm địa phương. Trong đó, Lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm 2026 được xác định là một trong những điểm nhấn đáng chú ý.

Đêm nhà cổ lên đèn, tái hiện không gian chợ nổi miền Tây

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp khai mạc Lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 7 dự kiến diễn ra tại xã Cái Bè vào tối 18/11/2026.

Tại đây, người dân và du khách sẽ có dịp khám phá không gian làng cổ qua nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống văn hóa Nam Bộ. Đáng chú ý là chương trình “Đêm nhà cổ lên đèn,” kết hợp thuyền hoa nghệ thuật trên rạch Bà Hợp, mang đến một diện mạo mới cho không gian kiến trúc cổ khi màn đêm buông xuống.

Những ngôi nhà cổ với kiến trúc truyền thống, ánh đèn lung linh cùng hoạt động trang trí, trình diễn nghệ thuật trên sông được kỳ vọng tạo nên không gian trải nghiệm giàu bản sắc, giúp du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp bình dị của vùng quê sông nước.

Du khách mua nông sản khi tham quan chợ nổi. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Bên cạnh đó, chương trình gói bánh tét truyền thống và các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công sẽ giới thiệu nét khéo léo, tinh tế trong sinh hoạt và lao động của người dân địa phương. Du khách cũng có thể tìm hiểu quy trình làm nghề, giao lưu với các nghệ nhân và khám phá những sản phẩm thủ công gắn bó với đời sống cư dân miền Tây.

Một trong những hoạt động được kỳ vọng thu hút đông đảo khách tham quan là không gian chợ nổi-ẩm thực “Hương sắc phương Nam.” Hoạt động tái hiện không khí giao thương trên sông, kết hợp giới thiệu các món ăn đặc trưng và sản vật địa phương, góp phần mang đến trải nghiệm gần gũi với văn hóa sông nước Nam Bộ.

Cùng với đó, chương trình “Dòng chảy di sản,” phiên chợ Hàng Việt về nông thôn và chương trình famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp-Từ di sản đến sản phẩm du lịch” sẽ tạo cơ hội kết nối các giá trị di sản với hoạt động khai thác du lịch. Qua đó, giới thiệu những tiềm năng, sản phẩm và trải nghiệm đặc trưng của làng cổ đến doanh nghiệp lữ hành, đơn vị kinh doanh dịch vụ và du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh còn dự kiến tổ chức các cuộc thi ảnh, video clip, sáng tác bài hát về Làng cổ Đông Hòa Hiệp; cuộc thi “Tiếng hát đại đoàn kết,” trưng bày di sản văn hóa, sách, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề. Các hoạt động này góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Lan tỏa bản sắc văn hóa từ làng quê đến đô thị

Không chỉ tập trung tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được tổ chức rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh. Từ ngày 1 đến 18/11, các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và giới thiệu sản vật địa phương.

Ngày 24/11, các xã, phường dự kiến tổ chức liên hoan văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc; đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, không gian văn hóa đặc trưng, tạo thêm điểm đến trải nghiệm cho người dân và du khách.

Trong lĩnh vực quảng bá di sản, nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm và giới thiệu nghề truyền thống được tổ chức tại các bảo tàng, thư viện. Tại Bảo tàng tỉnh cơ sở 1, phường Mỹ Tho, công chúng có thể tham quan trưng bày ảnh chuyên đề “Di sản Văn hóa Đồng Tháp” và bộ sưu tập bình hoa bằng chất liệu gốm Việt Nam, kim loại.

Sản phẩm chế biến xuất khẩu của các doanh nghiệp ở Đồng Tháp. (Ảnh minh họa: Hồng Nhung/TTXVN)

Trong khi đó, tại Bảo tàng tỉnh cơ sở 2, phường Cao Lãnh, các hoạt động trải nghiệm dệt chiếu, dệt choàng, làm nem, nướng bánh tráng, bánh phồng sẽ giúp du khách tìm hiểu trực tiếp những nghề truyền thống và sản phẩm gắn với đời sống người dân địa phương.

Hệ thống thư viện cũng tổ chức trưng bày sách, tài liệu, xếp sách nghệ thuật và cuộc thi giới thiệu sách bằng video clip với chủ đề “Gia đình đọc sách-Gắn kết yêu thương.”

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình còn có nhiều hoạt động thể thao, giao lưu cộng đồng. Đáng chú ý là Giải Pickleball tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Lan tỏa giá trị văn hóa-Kết nối sức mạnh toàn dân;” các hoạt động đăng cai Giải bóng đá hạng Ba quốc gia và môn Pencak Silat trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, với sự tham gia của các lực lượng nghệ thuật và cộng đồng địa phương.

Ngoài ra, hội thảo “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững” sẽ là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi giải pháp khai thác hiệu quả giá trị di sản, phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc địa phương.

Với việc kết hợp hoạt động trải nghiệm di sản, làng nghề, ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng, tuần lễ văn hóa tháng 11 được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn cho Đồng Tháp.

Đặc biệt, hình ảnh những ngôi nhà cổ rực sáng về đêm, thuyền hoa trên dòng rạch và không gian chợ nổi đậm chất miền Tây sẽ góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, con người vùng đất Sen hồng đến đông đảo du khách trong và ngoài nước./.