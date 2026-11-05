Đồng Tháp: Tăng tốc triển khai 2 trục giao thông động lực kết nối

ĐƯỜNG TỈNH 878 VƯỢT TIẾN ĐỘ

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 có tổng mức đầu tư hơn 625 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 12,84 km. Dự án có điểm đầu giao đường dẫn cao tốc tại xã Long Hưng và điểm cuối giao đường tỉnh 865 tại xã Hưng Thạnh.

Các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình đường 878.

Công trình đi qua các xã Long Hưng, Tân Hương, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực Đồng Tháp Mười với các tuyến giao thông huyết mạch.

Gói thầu thi công tuyến và các công trình trên tuyến được khởi công vào ngày 6-7-2026. Theo kế hoạch, dự kiến, công trình hoàn thành vào cuối tháng 9-2027.

Xác định đây là công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, chủ đầu tư và các nhà thầu nỗ lực vượt qua những khó khăn về nguồn cung vật liệu, thời tiết để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Ghi nhận vào những ngày này, trên công trường Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878, không khí thi công rất nhộn nhịp, tất bật.

Tại đoạn tuyến do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) thi công, nhà thầu tập trung thi công nhiều hạng mục trên tuyến.

Sau khoảng 4 tháng thi công, tiến độ Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 đạt hơn 26%.

Theo đại diện nhà thầu, đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công của đơn vị cơ bản bảo đảm kế hoạch. Theo tiến độ dự án, đến hết tháng 12 hoàn thành lớp nền cát, sau đó chuyển sang thi công các lớp đá.

Còn tại đoạn tuyến do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Thuận thi công, nhà thầu đang triển khai đồng loạt các hạng mục, gồm: Đắp cát nền đường, thi công cống và hoàn thiện các lớp kết cấu mặt đường.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị tạo điều kiện cho công nhân tăng ca, làm thêm giờ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, có khoảng 600 m tuyến đường được thi công đến lớp đá 0x4.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, đến nay, gói thầu thi công tuyến và các công trình trên tuyến đạt trên 26% khối lượng, sớm hơn tiến độ 15 ngày; riêng gói thầu hệ thống chiếu sáng đạt yêu cầu tiến độ.

ĐƯỜNG ĐỒNG THÁP MƯỜI TĂNG TỐC

Song song với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878, Dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 1, phân đoạn từ đường tỉnh 878 đến đường huyện 43 (đường dọc Kênh 3) đang được tập trung triển khai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 822,4 tỷ đồng. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 7,51 km, mặt đường rộng 8 m, nền đường rộng 9 m.

Dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười đảm bảo kế hoạch đề ra và đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài phần đường, dự án còn đầu tư xây dựng mới 6 cầu, 10 cống hộp ngang đường và hệ thống chiếu sáng tại các khu vực đông dân cư, nút giao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, gói thầu xây dựng nền đường, mặt đường, cầu và cống qua đường được khởi công ngày 1-7-2026, dự kiến hoàn thành ngày 26-6-2027.

Cũng như đường tỉnh 878, không khí thi công tại công trường đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười cũng đang rất nhộn nhịp, khẩn trương.

Hiện liên danh các nhà thầu đắp cát nền đường đạt hơn 4,96/6,8 km. Đối với phần cầu, đang triển khai thi công 4/6 cầu; phần cống hộp đang thi công 7/10 cống, trong đó đã hoàn thành 5 cống. Giá trị thực hiện gói thầu đạt khoảng 14% khối lượng.

Ghi nhận tại đoạn tuyến từ Km0+000 đến Kênh 1 do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ 386 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam thực hiện, các nhà thầu đang tập trung thi công các cầu trên tuyến.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ 386 cho biết, liên danh nhà thầu đảm nhận thi công đoạn tuyến dài khoảng 2,2 km, trong đó có 5 cây cầu.

Đến nay, đơn vị cơ bản hoàn thành phần móng cầu số 1, cầu số 2 cũng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong tuần này. Các cầu còn lại đang được tổ chức thi công cuốn chiếu; đồng thời, bố trí, luân chuyển thiết bị giữa các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Liên danh nhà thầu thi công Dự án Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh các hạng mục dự án.

Dự kiến đến giữa tháng 12-2026, đơn vị cơ bản hoàn thành toàn bộ phần móng, cọc của 5 cây cầu. Riêng cầu đầu tuyến dự kiến được lao lắp dầm vào khoảng giữa tháng 12-2026, phấn đấu trước Tết Nguyên đán 2027 có thể đưa vào lưu thông.

Với tiến độ thi công đang được đảm bảo và định hướng mở rộng kết nối liên vùng, các Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 và Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười được kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo nền tảng hạ tầng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là vùng công nghiệp Tân Phước trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2026, đơn vị thực hiện điều chuyển vốn, tập trung nguồn lực cho 2 công trình trọng điểm là Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 878 và Đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.