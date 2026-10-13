Đồng Tháp: Tăng tốc thi công đường nối tỉnh lộ 841 đi phà Hồng Ngự - Tân Châu

Ngày 13/10, ông Lê Văn Bé Năm, Giám sát trưởng dự án (thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng 1) cho biết, dự án đường nối tỉnh lộ 841 đến đường Cách mạng tháng 8 dẫn ra bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (giai đoạn 1) sẽ hoàn thành, thông xe cuối tháng 11/2026.

Thi công đường nối tỉnh lộ 841 đi phà Hồng Ngự - Tân Châu (xã Thường Phước, Đồng Tháp).

Theo thiết kế tuyến đường có chiều dài gần 400m, chiều rộng mặt đường 40m, bao gồm các hạng mục vỉa hè, công viên cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước.

Ông Bé Năm cho biết thêm, hiện các phương tiện hướng từ Hồng Ngự, đi phà Hồng Ngự qua Tân Châu (tỉnh An Giang) khi lưu thông trên tỉnh lộ 841 phải chạy qua đường Ngô Quyền, Nguyễn Văn Khối.

Tuy nhiên, hai tuyến đường này phải vòng qua khu dân cư có chợ, trường học xe cộ đông đúc, không đảm bảo an toàn, đặc biệt vào giờ tan tầm.

"Khi hoàn thành giai đoạn 1, để thuận lợi xe cộ lưu thông, Ban QLDA tiếp tục triển khai đoạn từ nút giao Cách mạng tháng 8 (dài khoảng 400m) kết nối trực tiếp đường Ngô Quyền và bến phà Hồng Ngự - Tân Châu", ông Bé Năm nói.

Đường Ngô Quyền hiện hữu là tuyến độc đạo ra vào bến phà Hồng Ngự - Tân Châu, thường xuyên quá tải dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Ghi nhận trên công trường, dù còn khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ hết thời gian thi công nhưng vẫn ngổn ngang đất, đá. Vào giai đoạn nước rút, nhà thầu đang tăng ca, kíp lu lèn, đường, bó vỉa hè, hoàn thiện hệ thống thoát nước để bắt kịp tiến độ thông xe.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng thi công (thuộc Công ty TNHH MTV Trường An - Thoại Sơn) cho biết, dự án được khởi công đầu tháng 1/2026, hoàn thành cuối tháng 11/2026. Tổng vốn đầu tư hơn 31,5 tỷ đồng.

"Đến nay tiến độ đạt gần 90% khối lượng hợp đồng, chúng tôi đang tăng tốc hoàn thành đảm bảo thông xe vào cuối tháng 11", anh Toàn khẳng định.