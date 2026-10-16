Đồng Tháp: Tăng tốc số hóa dữ liệu VNeID những tháng cuối năm

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị (NQ57-NQ/TW) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều kết quả tích cực. Một số nhiệm vụ đã có chuyển biến hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ công tiếp tục được triển khai; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả an sinh xã hội qua tài khoản được nâng lên.

Công an tỉnh Đồng Tháp cập nhật dữ liệu VNeID cho công dân tại trụ sở. (Ảnh: Trọng Tín)

Tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến đạt gần 100%

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp tính đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh có gần 2 triệu công dân từ 6 tuổi trở lên tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID, đạt 51,03%. Hơn 778.000 công dân từ 15 tuổi trở lên tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, đạt 23,03%.

Trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Đồng Tháp đã hoàn thành đối với hơn 1,4 triệu thửa đất, còn hơn 1,2 triệu thửa đang tiếp tục thực hiện. Tỉnh đã đồng bộ dữ liệu thửa đất của 102/102 đơn vị hành chính cấp xã, với tổng số hơn 1,4 triệu thửa đất về Trung ương, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp đã có những bước tiến đáng kể, dần chuyển từ xây dựng nền tảng hạ tầng sang khai thác dữ liệu thực chất. Đến nay, hạ tầng viễn thông phủ rộng 100% ấp, khu phố; trong đó tỷ lệ phủ sóng 5G đạt khoảng 90% dân số.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến đạt từ 99,5% trở lên. Về kinh tế số, toàn tỉnh có hơn 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; 100% xã, phường có hoạt động thương mại điện tử; 90 sản phẩm OCOP của 453 chủ thể được đưa lên các sàn thương mại điện tử và 100% sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao được gắn mã truy xuất nguồn gốc.

Cán bộ công an tỉnh hướng dẫn người dân cập nhật dữ liệu VNeID.

Sớm hoàn thành các chỉ tiêu

Theo ghi nhận của Báo Xây dựng để đẩy nhanh hầu hết các phường, xã trên địa bàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu VNeID, các tổ công nghệ số được thành lập hoạt động xuyên suốt. Công an tỉnh đang phối hợp, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh cập nhật dữ liệu VNeID của công dân.

Tại hội nghị sơ kết vừa qua, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đề nghị các sở, ngành phối hợp UBND các xã, phường và đơn vị liên quan đẩy nhanh tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID, giúp người dân khai thác các tiện ích từ dữ liệu số, từng bước thay thế giấy tờ truyền thống.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy vai trò Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chịu trách nhiệm thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2, tạo điều kiện để người dân tích hợp giấy tờ và khai thác các tiện ích số.

Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công dân, phục vụ tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID; làm sạch dữ liệu chuyên ngành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các xã, phường trên toàn tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh công tác hướng dẫn người dân, doanh nghiệp số hóa dữ liệu.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định "kết quả phải là sản phẩm cuối cùng", không phải là kế hoạch, văn bản chỉ đạo hay giải pháp được nêu ra khi phát biểu. Sản phẩm tạo ra phải phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các nhà mạng viễn thông nhắn tin đến số điện thoại của công dân, yêu cầu thực hiện tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường theo phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục phải bảo đảm 100% học sinh từ 6 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 và tích hợp thành công thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID.

Đối với tích hợp giấy tờ trên VNeID, UBND các xã, phường triển khai các giải pháp phù hợp, bảo đảm công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 tích hợp đầy đủ các thông tin, giấy tờ thiết yếu theo quy định. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên VNeID để từng bước thay thế giấy tờ truyền thống.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gian năm nay, tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động từ cấp tỉnh đến cơ sở như: Hội thảo Trí tuệ nhân tạo và khu công nghệ số tập trung - Động lực đột phá chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Triển khai các hoạt động thúc đẩy đăng ký và sử dụng chữ ký số cá nhân công cộng trên ứng dụng VNeID; Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử. Lễ ra quân của Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số