Đồng Tháp: Tăng tốc những tháng cuối năm, tạo nền tảng cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030

Những động lực tăng trưởng đang rõ nét

Theo thông tin từ tỉnh Đồng Tháp, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đồng Tháp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước đạt 189.558 tỷ đồng theo giá so sánh năm 2020, tăng 7,44% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng trưởng được duy trì qua các quý, từ 6,63% trong quý I lên 7,97% trong quý II và 7,73% trong quý III, cho thấy các động lực tăng trưởng đang dần rõ nét hơn.

Lễ động thổ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1

Cơ cấu tăng trưởng có chuyển biến tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,16%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,86%; dịch vụ tăng 8,23%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,89%. Trong mức tăng chung 7,44%, dịch vụ đóng góp 2,86 điểm phần trăm, công nghiệp - xây dựng đóng góp 2,77 điểm phần trăm, nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 1,41 điểm phần trăm. Điều này cho thấy tăng trưởng của tỉnh ngày càng phát huy vai trò của công nghiệp, xây dựng và dịch vụ bên cạnh nền tảng nông nghiệp.

Công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của tỉnh Đồng Tháp với mức tăng 11,16%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 11,5%. Một số ngành như chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, dệt, sản phẩm từ cao su và plastic duy trì mức tăng khá, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và chế biến.

Lĩnh vực xây dựng tăng 9,14%, riêng quý III tăng 10,67%, gắn với triển khai các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển khu, cụm công nghiệp và các công trình phục vụ không gian phát triển mới.

Khu vực dịch vụ tăng 8,23% và đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GRDP. Hoạt động thương mại, tiêu dùng, vận tải và du lịch tiếp tục duy trì, phản ánh sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Một số chỉ tiêu quan trọng khác cũng ghi nhận kết quả khả quan. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt gần 18.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu khoảng 7,58 tỷ USD. Đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,6%, cao hơn mức trung bình cả nước.

Những kết quả này tạo nền tảng để Đồng Tháp bước vào chặng nước rút của năm 2026. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu cả năm, tỉnh vẫn phải tạo chuyển biến mạnh hơn về tốc độ, hiệu quả và chất lượng tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Áp lực tăng trưởng trong quý IV năm 2026

Năm 2026, Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,21%. Với mức tăng 7,44% sau 9 tháng, để hoàn thành mục tiêu cả năm, quý IV phải đạt khoảng 18,31% - mức tăng rất cao, đòi hỏi tỉnh huy động đồng bộ nguồn lực và tạo thêm năng lực sản xuất tạo đột phá trong thời gian ngắn.

Bài toán đặt ra không chỉ là thúc đẩy một số ngành tăng nhanh, mà phải tạo chuyển biến đồng thời ở đầu tư, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Tại hội nghị ngày 02/10/2026, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu năm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng giá trị cao, bền vững; tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng Tháp đầu tư hạ tầng giao thông ĐT 864. (Ảnh: Ban quản lý dự án ĐTXDCTGT Đồng Tháp)

Đầu tư công được xác định là một động lực quan trọng trong chặng nước rút. Tỉnh cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư; ưu tiên các công trình, dự án có khả năng tạo năng lực mới, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

Với doanh nghiệp, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên liệu, thị trường và lao động; giảm chi phí sản xuất, cải thiện logistics, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng năng suất và sức cạnh tranh. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu.

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, cần tận dụng cao điểm mua sắm cuối năm, các sự kiện văn hóa, du lịch, lễ hội để kích cầu tiêu dùng; đồng thời đẩy mạnh thương mại điện tử, mở rộng hệ thống phân phối, xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm chủ lực vào các kênh bán hàng hiện đại. Nông nghiệp tiếp tục chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và thị trường.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên không chỉ tạo cơ sở để Đồng Tháp hoàn thành mục tiêu năm 2026, mà còn góp phần nâng chất lượng tăng trưởng và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.

5 nhóm giải pháp tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn xác định mục tiêu đưa tỉnh phát triển nhanh, xanh, hiện đại, bền vững, hướng tới tăng trưởng hai con số, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu nhận nhiệm vụ ngày 09/9/2026 (Ảnh: chinhphu.vn)

Thứ nhất, tổ chức lại không gian phát triển, tạo đột phá về hạ tầng. Đồng Tháp tăng cường kết nối giữa các khu vực, mở rộng liên kết với TP. Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các trung tâm logistics và cảng biển. Hạ tầng giao thông được xem là nền tảng mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics và nâng khả năng thu hút đầu tư.

Thứ hai, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, giá trị cao. Tỉnh chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ cung cấp nguyên liệu sang chế biến sâu, từ chạy theo sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị. Các chuỗi liên kết được thúc đẩy, lấy giá trị trên đơn vị diện tích và thu nhập của người nông dân làm thước đo.

Thứ ba, tạo động lực từ công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và kinh tế tư nhân. Đồng Tháp tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu, nâng chất lượng khu, cụm công nghiệp, phát triển logistics, thương mại biên giới và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để kinh tế tư nhân phát huy vai trò trong tăng trưởng.

Thứ tư, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực mới. Công nghệ phải trực tiếp góp phần nâng năng suất, giảm chi phí, tạo sản phẩm mới và nâng hiệu quả quản trị, qua đó chuyển dần từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực sang tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất và chất lượng.

Thứ năm, gắn phát triển kinh tế với văn hóa và con người. Các giá trị lịch sử, văn hóa được xem là nguồn lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và xây dựng thương hiệu địa phương. Phát triển kinh tế phải đi cùng nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc và bảo đảm an sinh xã hội.

Với yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm cùng 5 nhóm giải pháp mang tính dài hạn, Đồng Tháp hướng tới không chỉ hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026 mà còn tạo nền tảng cho giai đoạn 2026 -2030 theo hướng phát triển nhanh, xanh, hiện đại và bền vững.

Theo Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/1/2026, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2026-2030 phát triển mới khoảng 22.500 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp lên khoảng 35.000 vào cuối năm 2030, tương đương ít nhất 10 doanh nghiệp/1.000 dân. Đồng Tháp cũng đặt mục tiêu có ít nhất 2 doanh nghiệp tư nhân tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu và 15 doanh nghiệp nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.