Đồng Tháp: Tăng cường quản lý nuôi hàu trên biển

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có khoảng 798,7 ha nuôi hàu trên biển, với 12.720 dây hàu đang thả nuôi. Trong đó, diện tích đã được giao khu vực biển trên 276 ha, chiếm gần 35%; diện tích chưa được giao khu vực biển trên 522 ha, chiếm trên 65%.

Cụ thể, xã Gò Công Đông có trên 99 ha nuôi hàu với 20 hộ, trong đó 3 hộ được giao khu vực biển với diện tích 26,72 ha. Xã Tân Điền có 596,5 ha, với 9.544 dây hàu; 23 hộ được giao khu vực biển với diện tích 165,8 ha. Xã Gia Thuận có 103,08 ha nuôi hàu với 13 hộ, trong đó 11 hộ được giao khu vực biển với diện tích 83,93 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra, hoạt động nuôi hàu còn nhiều bất cập, một số khu vực nuôi phát sinh mới chưa xác định được chủ cơ sở, gây khó khăn cho công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Tổ công tác đề xuất UBND các xã ven biển phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, phân loại từng trường hợp, xác định chủ cơ sở và tình trạng pháp lý để lập hồ sơ xử lý vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người nuôi không phát sinh mới hoặc mở rộng diện tích khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh, trước tình trạng nuôi hàu trái phép, tự phát tại các xã ven biển, đòi hỏi các ngành, địa phương khẩn trương chấn chỉnh, tăng cường kiểm soát, tuyệt đối không để phát sinh thêm diện tích hoặc hộ nuôi mới ngoài quy định.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các xã phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành liên quan rà soát, thống kê chính xác từng đối tượng, vị trí, diện tích nuôi và tình trạng pháp lý.

Đối với các trường hợp vi phạm đã xác định được chủ cơ sở, cần lập biên bản xử lý theo quy định, ấn định thời hạn cụ thể để thực hiện các biện pháp khắc phục.

Đối với các khu vực nuôi chưa xác định được chủ sở hữu, địa phương khẩn trương lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch xử lý, bảo đảm kỷ cương quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường biển.