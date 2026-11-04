Đồng Tháp tăng cường quản lý lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, nhất là các cơ sở không đủ điều kiện, sản phẩm chưa được phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng phân bón, thuốc BVTV lưu thông trên thị trường; tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm vi phạm.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng phân bón cân đối, hiệu quả theo nguyên tắc “5 đúng”; sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc sinh học, tuân thủ thời gian cách ly và quy định trên nhãn thuốc. Đồng thời, hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đúng quy định.

Đối với công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, tỉnh yêu cầu tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hậu kiểm việc duy trì các điều kiện sau khi được cấp mã số; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu thu hồi mã số đối với những trường hợp vi phạm, gian lận, cho mượn hoặc sử dụng mã số không đúng quy định. Việc cập nhật thông tin vùng trồng, cơ sở đóng gói trên hệ thống dữ liệu dùng chung phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý, giám sát và truy xuất nguồn gốc nông sản.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng và gian lận thương mại.

Cùng với đó là đẩy mạnh trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn, sử dụng vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được phân cấp; hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp sản xuất theo quy trình kỹ thuật, ghi chép nhật ký sản xuất, lưu trữ hồ sơ vật tư đầu vào để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, không để phát tán ra môi trường, kênh, mương và nguồn nước phục vụ sản xuất.

Thông qua các nhiệm vụ trên, tỉnh hướng đến nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và người dân trong quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp; góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.