Đồng Tháp tăng cường quản lý lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Đồng Tháp yêu cầu cơ quan chuyên môn và địa phương trên địa bàn tăng cường kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; quản lý công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; phối hợp cơ quan công an, quản lý thị trường, hải quan trong xác minh, xử lý vụ việc để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Ngành công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân, cơ sở và sản phẩm vi phạm quy định pháp luật về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, giúp người dân, doanh nghiệp biết, chủ động phòng tránh.

Đồng Tháp tăng cường kiểm soát mã số vùng trồng trên cây ăn trái. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các ban, sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng; gian lận thương mại, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan….