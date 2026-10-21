Đồng Tháp: Tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Ngành Nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi để phòng bệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp, mới đây, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II có kết luận mẫu bệnh phẩm trên heo tại xã Hậu Mỹ và Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp) có kết quả dương tính với vi-rút gây DTHCP. Hiện địa phương đã tiêu hủy 145 con heo bệnh và chết, với khối lượng gần 3,9 tấn.

Cũng theo Sở NN&MT, từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 42 hộ có heo bị DTHCP, với số lượng nhiễm bệnh gần 790 con/tổng đàn khoảng 1.600 con tại 12 xã, phường; với số heo tiêu hủy gần 1.500 con, khối lượng trên 65 tấn. Hiện địa phương còn 2 ổ dịch tại xã Hậu Mỹ và Long Khánh chưa qua 21 ngày.

Trước nguy cơ DTHCP lây lan, Sở NN&MT đề nghị các địa phương tăng cường giám sát đàn heo, xử lý dứt điểm ổ dịch ngay khi mới phát sinh, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ đàn heo và hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

UBND các xã, phường tập trung kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp heo mắc bệnh, không để dịch lây lan trên diện rộng. Đối với heo bệnh, heo chết hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút DTHCP, phải tổ chức tiêu hủy theo quy định; đồng thời, vệ sinh, khử trùng khu vực chăn nuôi. Các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo chết gây lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý nghiêm.

Người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học; sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, tăng cường vệ sinh, khử trùng chuồng trại, kiểm soát người ra vào khu vực chăn nuôi và không sử dụng nước mặt chưa qua xử lý. Các địa phương rà soát tổng đàn, vận động người chăn nuôi sử dụng vắc-xin DTHCP đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam để phòng bệnh do vi-rút genotype II gây ra.

Đối với các hộ chăn nuôi tại địa bàn có dịch và các xã, phường giáp ranh, việc khử trùng được thực hiện 1 lần/ngày trong tuần đầu, 3 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo. Các hộ tại địa bàn lân cận thực hiện khử trùng 1 lần/tuần đến khi kết thúc ổ dịch.

Bên cạnh đó, các địa phương triển khai hiệu quả Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong hoạt động chăn nuôi thú y đợt III năm 2026. Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm cung ứng thuốc sát trùng theo kế hoạch được phê duyệt, hỗ trợ chuyên môn và kịp thời hướng dẫn các địa phương xử lý tình huống phát sinh.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 505.900 con heo, tập trung nhiều tại các địa phương như: Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Chợ Gạo, Mỹ Tịnh An, Bình Ninh, Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Long Bình, Lương Hòa Lạc, Long Hưng, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều.