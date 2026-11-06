Đồng Tháp tăng cường nhận diện, đấu tranh chống hàng giả

Các sản phẩm hàng thật - hàng giả được trưng bày phục vụ công tác hướng dẫn, nhận diện.

Hội nghị tập trung trang bị kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nhận diện hàng thật - hàng giả cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. Tại đây, các đại biểu được tham quan, tìm hiểu sản phẩm trưng bày là hàng thật - hàng giả; đồng thời, nghe đại diện các doanh nghiệp hướng dẫn cách nhận biết, phân biệt nhiều nhóm hàng hóa phổ biến trên thị trường.

Cụ thể, đại diện Công ty Cổ phần Unilever Việt Nam hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả đối với các sản phẩm mặt hàng tiêu dùng như bột giặt, kem đánh răng, dầu gội, hạt nêm, thuốc, dầu gió…

Đại diện Công ty TNHH SNB - React Việt Nam hướng dẫn cách phân biệt đối với các sản phẩm điện tử như thẻ nhớ, USB, SSD, thiết bị lưu trữ; đồ chơi, trò chơi và sản phẩm giải trí dành cho trẻ em.

Ngoài ra, các đại biểu còn được tìm hiểu dấu hiệu nhận biết hàng thật - hàng giả đối với túi xách, balo, phụ kiện…

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; đồng thời, được đại diện doanh nghiệp và các đơn vị liên quan giải đáp, hướng dẫn.