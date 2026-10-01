Đồng Tháp: Tăng cường kỹ năng, kết nối việc làm cho học sinh, sinh viên

Đại diện Ban Quản lý dự án trao hoa, biểu trưng tri ân nhà tài trợ.

Dự án triển khai tại 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm trang bị kỹ năng mềm, nâng cao năng lực thích ứng cho học sinh, sinh viên; đồng thời tăng cường nhận thức về bình đẳng giới, hòa nhập xã hội, bảo vệ môi trường, cũng như khả năng tiếp cận cơ hội việc làm và kết nối với doanh nghiệp.

Sau 3 năm thực hiện, dự án đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, có gần 600 giáo viên được tập huấn, chia sẻ các nội dung của dự án, đạt 117,5% kế hoạch; hơn 10.000 học sinh, sinh viên tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, đạt 102% kế hoạch.

Các hoạt động kết nối việc làm thu hút gần 10.000 học sinh, sinh viên tham gia, đạt 120% kế hoạch. Dự án cũng tiếp cận hơn 400 doanh nghiệp với các nội dung về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, đạt 206% kế hoạch; hơn 3.100 phụ huynh được tiếp cận các nội dung của dự án, đạt 124% kế hoạch. Bên cạnh đó, có 5 câu lạc bộ môi trường được thành lập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thụ hưởng.

Theo Ban Quản lý Dự án, những kết quả trên góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên.

Hoạt động kết nối việc làm cũng góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin về thị trường lao động và yêu cầu tuyển dụng.

Thông qua dự án, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từng bước hình thành đội ngũ giáo viên nòng cốt, câu lạc bộ học sinh, sinh viên cùng các mô hình và tài liệu hoạt động.

Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục duy trì, phát huy các hoạt động về kỹ năng mềm, kết nối doanh nghiệp, bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và bảo vệ môi trường sau khi dự án kết thúc.