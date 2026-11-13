Đồng Tháp: Tăng cường kỷ cương, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT ngày 18-9-2026 về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục. Đồng thời, rà soát tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch của ngành, kịp thời cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các quy định chuyên môn theo thẩm quyền.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy.

UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, pháp luật tại các cơ sở giáo dục; tổ chức các kỳ thi, kiểm tra bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, thực chất và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Đặc biệt, không giao chỉ tiêu áp đặt về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh giỏi gây áp lực thành tích cho cơ sở giáo dục và giáo viên; không sử dụng đơn thuần điểm số, kết quả các kỳ thi để xếp hạng, đánh giá thi đua giữa các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, loại bỏ theo thẩm quyền các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao không thiết thực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm giảm hồ sơ, sổ sách và các báo cáo trùng lặp. Không huy động, điều động nhà giáo thực hiện công việc ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh yêu cầu cụ thể hóa Chương trình hành động trong kế hoạch, quy chế hoạt động và quy tắc ứng xử; thực hiện phương châm “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”. Đồng thời, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh, thu - chi, kiểm tra, đánh giá; chủ động phòng ngừa gian lận, tiếp nhận và xử lý phản ánh; chú trọng giáo dục học sinh tính trung thực, liêm chính, sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các nội dung tại Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT và Công văn của UBND tỉnh.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với ngành Giáo dục, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền, không khoán trắng nhiệm vụ giáo dục cho ngành Giáo dục. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục trong công tác quản lý, bảo đảm kỷ cương, an toàn, an ninh trường học.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu không đưa tiêu chí xếp hạng điểm thi, thành tích thi cử vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoặc tiêu chí thi đua, khen thưởng mang tính áp đặt; kịp thời chấn chỉnh, xử lý tình trạng chạy theo thành tích, hình thức. Các địa phương cần bảo đảm điều kiện thực thi pháp luật về giáo dục, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn trường học; tạo điều kiện về nguồn lực theo phân cấp và quy định pháp luật để các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá thực chất.

Cùng với đó, các địa phương không huy động, điều động nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động, phong trào, sự kiện ngoài ngành không đúng chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm giảm thủ tục hành chính cho ngành Giáo dục.

Về chế độ báo cáo, UBND các xã, phường định kỳ trước ngày 15-6 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai về Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30-6 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.