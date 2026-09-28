Đồng Tháp tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác IUU

Đến nay, Đồng Tháp có 1.481 tàu cá đăng ký; đã hoàn thành cấp phép cho 1.338/1.338 tàu đang hoạt động (100%). Các tàu được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu nhận biết, cấp giấy phép, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và duy trì tín hiệu theo quy định.

Quang cảnh cuộc họp.

Trên địa bàn tỉnh có 2 cảng cá loại II là Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng. Từ đầu năm đến nay, các cảng đã làm thủ tục cho 4.784 lượt tàu cập cảng, với sản lượng thủy sản bốc dỡ hơn 32.700 tấn. Toàn bộ sản lượng qua cảng được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Công tác xác nhận, chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện đúng quy định trên hệ thống hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT). Đến nay, chưa phát hiện lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu vi phạm khai thác IUU hoặc hồ sơ xuất khẩu có sai sót phải xác minh, giải trình.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện phát biểu tại cuộc họp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã xử phạt 81 vụ vi phạm IUU, với tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Các trường hợp vi phạm đã chấp hành xong quyết định xử phạt, không có vụ việc tồn đọng. Từ năm 2024 đến nay, Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Tuy nhiên, vi phạm liên quan đến mất kết nối thiết bị VMS vẫn còn xảy ra và chiếm tỷ lệ chủ yếu. Tỷ lệ xử phạt đối với nhóm hành vi này đạt gần 60%. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn phát sinh vi phạm ranh giới vùng được phép khai thác trên biển và hành vi tàng trữ thiết bị VMS của tàu cá khác.

Đồng chí Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU 9 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trước tình hình trên, tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc còn tồn đọng.

Đồng Tháp cũng đang chuẩn bị để làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu kiểm tra về công tác chống khai thác IUU lần thứ 6, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện Công an tỉnh thông tin xử lý người dân tỉnh Đồng Tháp trên tàu vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, không đưa tàu cá vượt ranh giới cho phép. Các địa phương cần chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, tập trung vào những trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra thực tế tại các cảng cá, khu neo đậu, bến cá; rà soát việc thực hiện các kiến nghị, khắc phục tình trạng tàu cá không neo đậu đúng nơi quy định; kiểm tra, bảo đảm tất cả tàu cá được trang bị thiết bị phát sóng vô tuyến điện và thiết bị VMS qua vệ tinh phải được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định. Các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu phải được rà soát, kiểm tra và có giải pháp khắc phục cụ thể.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các kế hoạch chống khai thác IUU đã ban hành, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị. Qua đó, chủ động chuẩn bị các nội dung để phục vụ Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu.