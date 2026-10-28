Đồng Tháp tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Dũng giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp, những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Trong đó, Đồng Tháp xác định phát huy lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, vị trí địa lý và kết nối giao thông, từng bước chuyển hóa các lợi thế này thành động lực phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và kinh tế số. Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường liên kết và bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc (Ảnh HG)

Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang nói riêng và doanh nghiệp Trung Quốc nói chung quan tâm tìm hiểu môi trường đầu tư, nghiên cứu cơ hội hợp tác tại tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử và cơ khí; cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo và năng lượng mới; xử lý chất thải, đốt rác phát điện; phát triển đô thị, thương mại, du lịch sinh thái và kinh tế số.

Đây là những lĩnh vực tỉnh ưu tiên kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu cơ hội hợp tác phù hợp với năng lực, chiến lược phát triển và nhu cầu đầu tư.

Đặc biệt, đồng chí Trần Văn Dũng cho biết, tỉnh Đồng Tháp hiện có 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và có 4 khu công nghiệp đang triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư với tổng diện tích hơn 1.100 ha, cùng hệ thống cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và các không gian phát triển logistics. Đây là những dư địa quan trọng để tỉnh tăng cường thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao hiệu quả kết nối chuỗi cung ứng.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Liu Hong Bo, Hội trưởng Hội Doanh nghiệp Sơn Đông, đã giới thiệu về TP. Ninh Ba - đô thị ven biển ở phía đông nam Trung Quốc, thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Dương Tử.

Ninh Ba có cảng Ningbo-Zhoushan, một trong những cảng hàng hóa hàng đầu thế giới về sản lượng hàng hóa thông qua cảng. Theo ông, nhiều doanh nghiệp sản xuất của Ninh Ba đã đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Với lợi thế về nông nghiệp, nguồn nhân lực và quỹ đất, Đồng Tháp có tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp Ninh Ba, nhất là trong việc phát triển các chuỗi sản xuất và công nghiệp gắn với thế mạnh của địa phương.

Đồng chí Trần Văn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Doanh nghiệp Sơn Đông và Hội Doanh nghiệp Ninh Ba (Ảnh: HG)

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và tổ chức các đoàn khảo sát thực tế nhằm tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội hợp tác tại tỉnh Đồng Tháp.

Với tinh thần “Chính quyền kiến tạo - Phục vụ - Đồng hành”, tỉnh Đồng Tháp cam kết thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư theo đúng quy định; đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi pháp luật cho phép; duy trì đối thoại thường xuyên và phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, chuẩn bị, triển khai và vận hành dự án.

Thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư tại Chiết Giang, Đồng Tháp hướng đến mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các đối tác Trung Quốc và thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.