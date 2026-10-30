Đồng Tháp: Tăng cường kết nối việc làm, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cuối năm

DOANH NGHIỆP TĂNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động, từ lao động phổ thông đến nhân sự có tay nghề. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm, đồng thời đặt ra yêu cầu về sự chủ động, linh hoạt trong công tác kết nối của đơn vị Trung tâm DVVL Đồng Tháp.

Công ty CP May Phương Đông đang cần tuyển lượng lớn lao động cho Nhà máy Tân Phú (xã Châu Thành).

Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 300 lao động phổ thông. Bên cạnh các chính sách phúc lợi, doanh nghiệp mở rộng độ tuổi và đối tượng tuyển dụng nhằm thu hút nhân lực.

Chị Nguyện Thị Hồng Trân, đại diện Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang), cho biết: “Đối với lao động phổ thông, công ty tuyển cả nam và nữ trong độ tuổi từ đủ 18 đến 50. Người lao động chỉ cần biết đọc, biết viết, có sức khỏe và đáp ứng được yêu cầu làm việc theo ca.

Về chế độ phúc lợi, công ty thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hiểm xã hội; đồng thời có các khoản thưởng thâm niên, thưởng lao động ưu tú theo tháng, quý, năm. Ngoài ra, công ty còn bố trí cơm trưa, cơm tăng ca cho công nhân cùng nhiều chế độ phúc lợi khác”.

Trong khi đó, Công ty CP May Phương Đông vừa đưa nhà máy mới với quy mô khoảng 1.000 lao động vào hoạt động, tiếp tục tuyển hơn 100 lao động phổ thông và nhân sự cho nhiều vị trí trong chuyền sản xuất. Đáng chú ý, người chưa có tay nghề may vẫn được tạo cơ hội đào tạo khi vào làm việc.

Bà Hồ Thị Kim Trinh, Giám đốc Nhà máy Tân Phú - Công ty CP May Phương Đông (xã Châu Thành), thông tin: “Đối với những anh chị chưa biết may, khi vào làm việc tại nhà máy, công ty sẽ tổ chức đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc. Ngoài lao động phổ thông, chúng tôi còn tuyển dụng nhân sự cho các vị trí như tổ trưởng, kỹ thuật, AI, cơ điện và kiểm hàng.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp phát biểu khai mạc Phiên Giao dịch việc làm tại xã Tân Nhuận Đông.

Mức lương tuyển dụng hiện dao động từ 7,5 triệu đến 12 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, những lao động có tay nghề, sau khi tham gia kiểm tra tay nghề và đạt yêu cầu, sẽ được thưởng thêm 2,5 triệu đồng trong tháng làm việc đầu tiên”.

Theo Trung tâm DVVL Đồng Tháp, các doanh nghiệp trong tỉnh hiện có nhu cầu tuyển dụng hơn 4.700 lao động ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Trong đó, hơn 400 vị trí dành cho lao động có tay nghề thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ ô tô, xây dựng và kế toán.

CHỦ ĐỘNG KẾT NỐI CUNG - CẦU LAO ĐỘNG

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, Trung tâm DVVL Đồng Tháp tăng cường khảo sát, thu thập thông tin từ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về số lượng nhân lực cần tuyển, vị trí việc làm, mức lương, điều kiện làm việc và thời gian tiếp nhận.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp (cơ sở phường Cao Lãnh) tư vấn việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đồng thời, đơn vị cập nhật dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng và nguồn lao động tìm việc, làm cơ sở kết nối phù hợp giữa doanh nghiệp với người lao động.

Trước đây là công nhân tại một công ty may ở Khu công nghiệp Tân Hương, chị Lương Đan Thùy, ngụ xã Long Định, nghỉ việc vào tháng 5-2026. Khi đến Trung tâm DVVL Đồng Tháp làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị được tư vấn, giới thiệu các cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh, cũng như chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

“Những thông tin này cơ bản đáp ứng một phần mong muốn của tôi. Dự kiến thời gian tới, tôi sẽ tham gia tuyển dụng để tìm công việc mới, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và dành dụm tiền đón Tết” - chị Lương Đan Thùy chia sẻ.

Bên cạnh tư vấn trực tiếp, Trung tâm DVVL Đồng Tháp tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, lưu động và trực tuyến; phối hợp với UBND các xã, phường thông tin rộng rãi đến người dân.

Thông tin tuyển dụng được cập nhật trên website, mạng xã hội và các kênh truyền thông của đơn vị, giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm thuận tiện hơn.

Trong tháng 10-2026, đã có 4 phiên giao dịch việc làm tại hai cơ sở ở phường Cao Lãnh và phường Trung An; phối hợp với địa phương tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại Long Tiên, Phương Thịnh, Mỹ Phước Tây, Phú Hựu và Tân Nhuận Đông.

Các hoạt động thu hút gần 3.500 lượt lao động tham dự, trong đó khoảng 2.500 người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tìm kiếm cơ hội việc làm. Có 170 lao động chuyển đổi mục đích sang học nghề như: Pha chế đồ uống, thuế - khai báo thuế và sửa chữa thiết bị may tại Trung tâm DVVL Đồng Tháp.

Ông Lê Văn Cơ, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL Đồng Tháp, cho biết: “Trung tâm DVVL Đồng Tháp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chủ động, linh hoạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu thị trường lao động. Đồng thời, Trung tâm tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kịp thời cung cấp thông tin tuyển dụng đến người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực thông qua các phương tiện, kênh thông tin của Trung tâm. Chúng tôi xác định hiệu quả hoạt động không chỉ được đánh giá qua số phiên giao dịch việc làm hay số lượt tư vấn, mà quan trọng hơn là số lao động được doanh nghiệp tuyển dụng, thực tế nhận việc và duy trì việc làm ổn định”.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin tuyển dụng, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chính quyền địa phương, từng bước mở rộng mạng lưới kết nối việc làm.

Qua đó, phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực, giúp người dân tìm được công việc phù hợp, góp phần ổn định đời sống và phát triển thị trường lao động bền vững trên địa bàn tỉnh.