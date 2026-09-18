Đồng Tháp tăng cường kết nối đào tạo, giải bài toán nhân lực chất lượng cao

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện bộ phận xúc tiến đầu tư của Tập đoàn Kinh Bắc đặt ra vấn đề nguồn cung và chất lượng lao động. Tại các khu công nghiệp như: Khu công nghiệp Tân Phước hay Khu công nghiệp Sông Hậu, dự kiến sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người dân. Tuy nhiên, địa phương có giải pháp gì để bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, tránh tình trạng các doanh nghiệp FDI phải đối mặt với thiếu hụt lao động có tay nghề?

Đơn vị cũng nhấn mạnh việc cần đẩy mạnh liên kết đào tạo và phát triển nhà ở xã hội; đề nghị tỉnh Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung dành quỹ đất đồng bộ, liền kề các khu công nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, qua đó giữ chân người lao động và thu hút chuyên gia.

Song song đó, có thể xây dựng cơ chế đào tạo theo đơn đặt hàng giữa các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp. Đồng thời, có cơ chế liên kết vùng về logistics, tận dụng lợi thế các khu công nghiệp ven sông để phát triển mạnh hệ thống cảng, bến thủy nội địa, kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải thủy và cảng của tỉnh, nhằm giảm tối đa chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đình Phượng Uyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại phiên trao đổi, thảo luận.

Giải đáp nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Phượng Uyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua quá trình tham mưu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đầu tư và doanh nghiệp, dưới góc độ của ngành Tài chính, đồng chí cho rằng đối với vấn đề đầu tư, thời gian qua, bên cạnh những khó khăn về hạ tầng logistics, một trong những vấn đề nổi lên là công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án.

Đây không chỉ là vấn đề riêng của Đồng Tháp mà còn là khó khăn chung của nhiều địa phương. Sau khi có Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan; và trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, vấn đề này càng đặt ra yêu cầu phải có giải pháp phù hợp.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trao đổi với đồng chí Nguyễn Đình Phượng Uyên bên lề hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Phượng Uyên cũng thông tin thêm, hiện nay Đồng Tháp có 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 4 khu công nghiệp đang thực hiện các thủ tục đầu tư và tiếp tục định hướng thu hút thêm 18 khu công nghiệp. Khi triển khai các dự án này sẽ đặt ra yêu cầu lớn về thu hồi đất, hỗ trợ, bồi thường và tái định cư.

Từ thực tế đó, việc thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế phải bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân bị ảnh hưởng. Tỉnh Đồng Tháp đã giao Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch phát triển các cụm dân cư trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Theo dự kiến, sẽ triển khai xây dựng 20 khu dân cư với tổng diện tích đất quy hoạch khoảng hơn 240 ha, cung cấp khoảng 11.059 nền để đáp ứng kịp thời nhu cầu bồi thường, giải phóng mặt bằng và chỗ ở cho người dân của địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 15 dự án bố trí dân cư với quy mô 68,65 ha, dự kiến bố trí cho 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước sử dụng cho các dự án là 1.192 tỷ đồng. Đặc biệt, các khu dân cư này được định hướng bố trí liền kề các khu, cụm công nghiệp, qua đó tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời có thể tiếp cận việc làm và phát triển sinh kế ngay tại địa phương.

Đối với vấn đề lao động, đây thực sự là một bài toán nan giải của Đồng Tháp. Trước đây, tình trạng người lao động ly hương, nhất là đến các tỉnh, thành khác để tìm việc làm, diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp và người lao động có thể đạt được sự thống nhất về việc làm, thu nhập và các điều kiện lao động thì người dân sẽ có xu hướng ở lại địa phương để làm việc.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu các dự án, môi trường đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp đã kết nối trực tiếp người lao động với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, chủ yếu đối với lao động phổ thông. Riêng đối với nguồn lao động chất lượng cao, đây vẫn là vấn đề nan giải. Thực tế, nhiều lao động Đồng Tháp cũng có nhu cầu trở về địa phương làm việc, nhưng yêu cầu của doanh nghiệp và năng lực, nhu cầu của người lao động chưa thực sự gặp nhau. Đây cũng là nội dung được nhiều doanh nghiệp kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc thời gian qua.

Vì vậy, địa phương sẽ tiếp tục ghi nhận, nghiên cứu giải pháp để tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, người lao động và doanh nghiệp. Qua đó, xác định rõ doanh nghiệp cần nguồn nhân lực chất lượng cao như thế nào, số lượng ra sao và yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng cụ thể, từ đó từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

Được biết, thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp ký kết thỏa thuận hợp tác với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình hợp tác, các bên kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bền vững, góp phần nâng cao sức hút đầu tư, đưa Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030, lao động qua đào tạo đạt 82,5%, từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, tỉnh xác định con người là trung tâm, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển bền vững.