Đồng Tháp tăng cường hiệu quả quản lý, hạch toán và theo dõi tài sản công

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 4/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả công tác quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công.

Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng, khai thác, thống kê, theo dõi và hạch toán tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị phải quán triệt đầy đủ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đến từng cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức được giao quản lý, sử dụng tài sản; nâng cao trách nhiệm bảo quản, sử dụng tài sản tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và công năng.

Đồng Tháp đã đưa 99 cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng.

UBND tỉnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng tài sản công sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; cho thuê, cho mượn, bố trí, sử dụng tài sản không đúng quy định hoặc để tài sản hư hỏng, xuống cấp, thất thoát, lãng phí.

Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường có trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thuộc lĩnh vực quản lý; kịp thời ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành.

Đáng chú ý, trong năm 2027, các cơ quan, đơn vị phải tập trung rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, số liệu và công tác hạch toán tài sản công. Trong đó, củng cố, cập nhật đầy đủ hồ sơ quản lý, theo dõi và hạch toán; bảo đảm số liệu thực tế thống nhất với sổ sách kế toán.

Đồng thời, chuẩn hóa thông tin đối với từng tài sản, phản ánh chính xác hiện trạng, nguyên giá, giá trị còn lại, tình hình biến động và mục đích sử dụng. Đối với tài sản chưa được xác định giá trị hoặc chưa ghi nhận đầy đủ trên sổ kế toán, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, xác định giá trị, ghi nhận và hạch toán theo đúng quy định pháp luật.

Việc triển khai các nhiệm vụ này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.