Đồng Tháp tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn lậu qua biên giới

Tuyến biên giới Đồng Tháp tiếp giáp tỉnh Prey Veng (Campuchia), có địa hình với nhiều tuyến đường, sông, kênh rạch và khu dân cư đan xen. Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức, thời gian, phương tiện và tuyến vận chuyển; chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển nhiều lần, thuê người vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Chủ động nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Trọng tâm là tăng cường nắm tình hình, rà soát tuyến, địa bàn, đối tượng; xác định những khu vực, tuyến đường và mặt hàng có nguy cơ phát sinh hoạt động buôn lậu để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát.

Theo Thượng tá Văn Công Tính, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa bàn. Trong đó, tập trung nắm tình hình, rà soát tuyến, địa bàn, đối tượng; xác định các khu vực, tuyến đường và loại hàng hóa có nguy cơ phát sinh hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm để chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Lực lượng Công an, Biên phòng tăng cường tuần tra trên tuyến biên giới.

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng được duy trì thường xuyên, tập trung vào các đối tượng, phương tiện, tuyến vận chuyển và những vụ việc có dấu hiệu liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu. Việc phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm được tăng cường, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Qua 4 tháng thực hiện kế hoạch, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an các xã, phường và lực lượng đóng quân trên khu vực biên giới tổ chức 132 lượt tuần tra, kiểm soát, 96 lượt kiểm tra; phát hiện 44 vụ, 26 đối tượng vi phạm. Tang vật thu giữ gồm 75.839 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 250kg đường cát và nhiều hàng hóa khác. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 4 vụ, 6 bị can; chuyển Công an cấp xã, phường xử lý hành chính 40 vụ, 20 đối tượng.

Điển hình, lực lượng chức năng phối hợp phát hiện 2 vụ việc liên quan đến 2 đối tượng là Huỳnh Thị Khen (SN 1977, ngụ phường Thường Lạc) và Nguyễn Văn Pha (SN 1995, ngụ xã Thường Phước), có hành vi vận chuyển tiền, ngoại tệ qua khu vực biên giới nhưng không khai báo. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra.

Các lực lượng tăng cường công tác phối hợp, tuần tra, giữ vững bình yên tuyến biên giới Tây Nam.

Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an phường Thường Lạc và Đồn Biên phòng Cầu Muống thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức đấu tranh, khám phá chuyên án liên quan đến nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Qua điều tra, xác định các đối tượng tổ chức mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu từ biên giới Campuchia về địa bàn tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 vụ, 4 bị can để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới có sự tham gia của nhiều đối tượng với vai trò khác nhau, từ cung cấp hàng hóa, tổ chức vận chuyển đến trực tiếp vận chuyển và tiêu thụ. Các đối tượng thuê người vận chuyển theo từng chuyến, chia nhỏ hàng hóa và liên tục thay đổi phương thức hoạt động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Bên cạnh xử lý hành vi vi phạm, lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ nguồn hàng, phương thức thanh toán, tuyến vận chuyển và các đối tượng liên quan, không để bỏ lọt vai trò của những người tổ chức, điều hành.

Không để hình thành đường dây buôn lậu có tổ chức

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, thời gian tới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thuốc lá điếu nhập lậu, đường cát và hàng hóa nhập lậu trên tuyến biên giới Đồng Tháp - Prey Veng có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng, chênh lệch giá và lợi nhuận từ việc vận chuyển hàng hóa trái phép còn cao.

Các đối tượng có khả năng tiếp tục lợi dụng địa hình biên giới, các tuyến đường giao thông, đường thủy và phương tiện nhỏ để vận chuyển hàng hóa; đồng thời sử dụng thủ đoạn chia nhỏ hàng, vận chuyển nhiều lần, thuê người trung gian và các ứng dụng liên lạc để điều hành.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tuyến và đối tượng trọng điểm.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ động phòng ngừa nguy cơ hình thành các đường dây buôn lậu có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, liên địa bàn, trong đó đối tượng cầm đầu không trực tiếp xuất hiện tại khu vực biên giới mà điều hành thông qua nhiều đối tượng trung gian.

Đơn vị tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm; rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; tập trung xác minh các đường dây, nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức, điều hành hoạt động buôn lậu từ khu vực biên giới vào nội địa. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, tuyến đường có nguy cơ cao; tập trung đấu tranh với các mặt hàng trọng điểm theo kế hoạch, nhất là thuốc lá điếu nhập lậu, đường cát, hàng cấm và hàng hóa nhập lậu có giá trị cao hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng chức năng tập trung điều tra mở rộng, làm rõ người tổ chức, chủ mưu, cung cấp hàng hóa và đầu mối tiêu thụ, không chỉ dừng lại ở việc xử lý người trực tiếp vận chuyển.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tuyến và đối tượng trọng điểm; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về đối tượng, phương tiện, hàng hóa, phương thức, thủ đoạn hoạt động với các lực lượng có liên quan trên tuyến biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.