Ngày 27/11, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi công xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Mỹ Hiệp) và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Long Hưng), thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Hai cơ sở được đầu tư theo quyết định của Bộ Công an phê duyệt dự án tổng thể xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Bộ Công an đầu tư 100% kinh phí. Hai cơ sở có quy mô tiếp nhận khoảng 2.500 học viên, tổng mức đầu tư hơn 539 tỷ đồng.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hai cơ sở cai nghiện không chỉ đơn thuần là hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Công trình mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức cai nghiện; từng bước kiểm soát, kéo giảm bền vững tội phạm, tệ nạn ma túy, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Đồng Tháp ngày càng an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Phối cảnh công trình xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Mỹ Hiệp) và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Long Hưng).

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn giám sát và quản lý dự án đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ, phấn đấu vượt tiến độ hợp đồng; tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, quản lý chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; kịp thời báo cáo, xử lý những khó khăn, vướng mắc. Phấn đấu đến cuối năm 2027, các công trình được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức bàn giao xe ô tô bán tải phục vụ tuần tra, kiểm soát cho 46 Công an xã, phường.

Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng 46 xe ô tô bán tải chuyên dụng sẽ tạo chuyển biến rõ nét về điều kiện phương tiện, hỗ trợ Công an cấp xã chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; nâng cao khả năng phản ứng nhanh, cơ động kịp thời khi có tình huống phức tạp phát sinh. Qua đó, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp bàn giao xe ô tô bán tải phục vụ tuần tra, kiểm soát cho Công an xã, phường.

Công an 46 xã, phường được yêu cầu khẩn trương ban hành quy chế quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; duy trì nghiêm nền nếp kiểm tra định kỳ và đột xuất, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sử dụng xe sai mục đích, thiếu trách nhiệm gây hư hỏng, thất thoát hoặc lãng phí.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, điều lệnh; đặt an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lên trên hết, trước hết.