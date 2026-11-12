Đồng Tháp: Tai nạn trên cầu Rạch Miễu 1 khiến 1 người tử vong, 2 bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 79H-078.33 (chưa rõ người điều khiển), chở theo anh Bùi Tuấn Anh, anh Lương Tấn Đạt, cùng sinh năm 1999, ngụ phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long và anh Bùi Thanh Tịnh, sinh năm 1987, ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lưu thông trên cầu Rạch Miễu 1 theo hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long.

Khi đến gần trụ đèn BT5-25 trên cầu Rạch Miễu 1, thuộc địa phận phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, chiếc xe tải tông vào thành lan can cầu.

Tại hiện trường, một đoạn lan can cầu dài khoảng 3m bị gãy và hư hỏng nặng. Chiếc xe tải hư hỏng, nhiều thùng hàng hóa trên xe rơi xuống mặt đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) điều tiết giao thông tại hiện trường. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Vụ tai nạn khiến anh Bùi Thanh Tịnh tử vong tại chỗ. Anh Bùi Tuấn Anh và Lương Tấn Đạt bị thương phần mềm.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.