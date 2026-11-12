Đồng Tháp: Tai nạn nghiêm trọng ở cầu Rạch Miễu 1, khiến một người tử vong

Khoảng 3h15 ngày 12/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đầu cầu Rạch Miễu 1, phía phường Thới Sơn, khi một xe tải chở hàng bất ngờ mất lái, tông vào lan can cầu rồi lật ngang.

Hiện trường vụ tai nạn lúc rạng sáng. (Ảnh: NDCC)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải lưu thông trên Quốc lộ 60 theo hướng từ Mỹ Tho đi Bến Tre (cũ). Khi vừa lên đến khu vực đầu cầu Rạch Miễu 1, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát, lao vào lan can cầu.

Cú tông mạnh khiến một đoạn lan can bị phá hỏng, phần đuôi xe hất lệch sang một bên, trong khi đầu xe lật về phía trước. Chiếc xe nằm chắn ngang mặt cầu, hàng hóa trên thùng xe văng tung tóe xuống đường.

Hàng hóa trên xe văng ra khắp mặt đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên cabin xe tải có 3 người. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Do chiếc xe tải bị lật nằm chắn gần hết mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông bình thường qua khu vực cầu Rạch Miễu 1. Tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến Quốc lộ 60.

Đến hơn 8h30 sáng, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được xử lý, giao thông bị ùn tắc vào khung giờ này.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến xe tải mất lái và lao vào lan can cầu Rạch Miễu 1.