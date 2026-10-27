Đồng Tháp: Tai nạn liên hoàn 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Trưa 27/10, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải và bốn ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn qua xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương rạng sáng 27/10 (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 1h sáng cùng ngày (27/10), tài xế Nguyễn Văn Hoài Phúc (28 tuổi, quê Đồng Tháp) lái xe tải BKS 63C - 639.24 chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây.

Khi đến Km44+000, đoạn qua xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp), xe tải do tài xế Phúc điều khiển va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 67A-289.31 do anh Chau Senl (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cầm lái đang chạy cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm đầu tiên, xe tải tiếp tục tạo chuỗi liên hoàn với ba ô tô khác, gồm các xe 84A-129.13, 64H-016.78 va chạm vào đuôi xe đầu kéo 50E-388.16.

Vụ tai nạn khiến xe cộ ùn tắc nhiều kilomet trên cao tốc hướng từ TP.HCM đi miền Tây.

Bước đầu, công an xác định vụ tai nạn khiến tài xế Phúc bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, 5 ô tô bị hư hỏng nặng, kính vỡ vương vãi trên mặt đường cao tốc.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3 (thuôc Khu QLĐB IV), đoạn đường xảy ra tai nạn đầy đủ biển báo hiệu, đường bằng phẳng, êm thuận.

Sau tai nạn, Đội tuần đường cao tốc phối hợp lực lượng CSGT phân luồng điều tiết giao thông, phương tiện di chuyển chậm qua làn khẩn cấp. Khoảng 5h50 sáng giao thông dần thông thoáng trở lại.