Đồng Tháp: Tái khởi động đường kết nối cù lao Tân Long đi An Giang

Những ngày đầu tháng 11, trên công trường gói thầu XL12, thuộc dự án đường kết nối bến phà An Phong đi tỉnh An Giang, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Xe lu, xe tải vận chuyển vật liệu liên tục ra vào công trường. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện 3 cống, đẩy nhanh tiến độ thi công nền đường.

Đoạn đường dẫn bến phà An Phong kết nối cầu Tân Long (tỉnh An Giang) vừa được thi công trở lại.

Kỹ sư Lê Anh Khuyên, Chỉ huy trưởng thi công thuộc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Sơn, cho biết đơn vị phụ trách thi công 2,7km đường và 3 cầu trên tuyến kết nối cầu Tân Long. Sau khi tái khởi động, công trường đã đồng loạt triển khai thi công trở lại.

Lý giải nguyên nhân tiến độ chưa đạt kỳ vọng, ông Khuyên cho biết, quá trình triển khai dự án trùng với thời điểm nhiều dự án cao tốc tại Đồng Tháp và An Giang đồng loạt thi công, dẫn đến tình trạng khan hiếm vật liệu. Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn nhân lực cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành tuyến đường.

"Trước ngày 20/10, tiến độ dự án mới đạt hơn 50%. Sau hai tuần tái khởi động, phạm vi do công ty phụ trách đã có chuyển biến tích cực. Hiện chúng tôi đang tập trung hoàn thiện 3 cống, tập kết vật liệu, cố gắng thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán 2027", ông Khuyên cho biết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư), dự án xây dựng bến phà An Phong - Tân Bình gồm các hạng mục công trình tại bờ An Phong và bờ Tân Bình.

Bến phà An Phong kết nối quốc lộ 30 qua xã đảo Tân Long đi tỉnh An Giang.

Trong đó, gói thầu số 11 thi công bến phà An Phong - Tân Bình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 11/2025. Gói thầu số 12 thi công đoạn tuyến kết nối từ bến phà đến cầu Tân Long, kết nối cù lao Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) với xã Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Cuối tháng 7/2026, nhà thầu đã bàn giao, đưa vào sử dụng gần 2 km đường, từ bến phà đến đường dẫn cầu Rạch Mã Trường. Đoạn còn lại do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thái Sơn thi công mới đạt khoảng 51%.

Tính đến ngày 20/10, nhà thầu đã thi công đào nền đường, đắp cát nền đường K95 và K98 được 2.300 m/2.700m. Phần nền đường còn lại nằm tại các vị trí qua cống tròn và cống hộp.

Theo chủ đầu tư, tiến độ gói thầu chưa đạt yêu cầu do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan từ phía nhà thầu. Trong quá trình triển khai, nguồn vật liệu đá làm đường khan hiếm, giá nhân công và thiết bị tăng cao so với đơn giá trong hợp đồng.

Hiện gói thầu đã được tái khởi động. Chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu cam kết huy động đầy đủ thiết bị, máy móc, vật tư, nhân sự, đồng thời bổ sung 3 mũi thi công để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành theo cam kết.

Dự án bến phà An Phong - Tân Bình và đường dẫn kết nối cầu Tân Long (tỉnh An Giang) khởi công tháng 3/2024, với tổng vốn đầu tư hơn 199 tỷ đồng. Trong đó, đoạn đường từ bến phà đến cầu Tân Long dài 4,46km. Khi tuyến đường hoàn thành, người dân xã đảo Tân Long đi Chợ Mới và phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) sẽ được rút ngắn thời gian, thuận lợi hơn trong việc đi lại.