Đồng Tháp: Sửa chữa nền, mặt đường tỉnh 865 tại nhiều đoạn

Dự án sửa chữa nền, mặt đường, xử lý thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.865 (đoạn Km0 - Km24) sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Dự án có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng từ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, do Ban Quản lý bảo trì xây dựng Đồng Tháp làm đại diện chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện tại xã Hậu Mỹ và xã Mỹ Thành, thời gian triển khai trong năm 2026 - 2027.

Theo thiết kế, dự án tập trung sửa chữa 3 đoạn tuyến. Trong đó, đoạn từ cầu Quản Oai (Km30+500) đến cầu Thầy Cai (Km36+680), khoảng 6,18 km, sẽ được sửa chữa cục bộ các vị trí mặt đường lún lõm, bong tróc, nứt lưới, vỡ mép và lún trồi.

Hai đoạn còn lại gồm: Từ cầu Thầy Cai (Km36+680) đến cầu Tám Dư (Km37+500,69), dài khoảng 820 m; từ cầu Bà Trần (Km38+242) đến cầu Phụng Thớt (Km44+256,38), dài khoảng 6,014 km. Các đoạn này sẽ được cải tạo, gia cường mặt đường hiện hữu bằng kết cấu cấp phối đá dăm kết hợp láng nhựa.

Thời gian thực hiện dự án trong năm 2026 - 2027, từ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Việc sửa chữa nhằm bảo vệ kết cấu mặt đường, kéo dài tuổi thọ công trình, nâng cao năng lực thông xe, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, Dự án sửa chữa nền, mặt đường, xử lý thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.865 (đoạn Km0 - Km24) với chiều dài gần 6,5 km, qua địa bàn các xã Hưng Thạnh và Tân Phước 1, cũng đã được triển khai. Gói thầu khởi công từ tháng 9-2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2027.

Đến nay, các vị trí xuống cấp cơ bản được sửa chữa, bù đá, láng nhựa, tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông. Dự kiến, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành trong tháng 11-2026, vượt xa tiến độ theo kế hoạch.

ĐT.865 là một trong những tuyến kết nối quan trọng giữa phường Mỹ Tho và phường Cao Lãnh. Sau các đợt mưa lớn kéo dài, cùng với mật độ phương tiện lưu thông cao, nhiều vị trí trên tuyến xuất hiện ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc tiếp tục bố trí kinh phí sửa chữa các đoạn tuyến xuống cấp thể hiện nỗ lực của tỉnh trong duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông, từng bước cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.