Đồng Tháp: Sửa chữa mặt đường tuyến tránh Hồng Ngự trên Quốc lộ 30

Các vị trí hư hỏng tại tuyến tránh Hồng Ngự trên Quốc lộ 30 đang được sửa chữa.

Theo đó, thời gian bắt đầu thi công từ ngày 22-10, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2027.

Trước đó, qua khảo sát của Ban quản lý bảo trì xây dựng, Sở Xây dựng, tuyến tránh Hồng Ngự xuất hiện tình trạng rạn nứt, hằn lún vệt bánh xe, bong tróc mặt đường và nhiều ổ gà, tập trung chủ yếu từ Km 1+186 - Km 5+000.

Để đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao năng lực vận tải, Sở Xây dựng đã đề xuất danh mục sửa chữa trong năm 2026 và được UBND tỉnh phê duyệt dự án sửa chữa tuyến Quốc lộ 30 (đoạn tránh Hồng Ngự, đường dẫn xuống tuyến đường tỉnh 842). Tổng kinh phí đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng.

Tổng chiều dài các đoạn sửa chữa là 2,563 km, chủ yếu thực hiện láng nhựa bảo dưỡng mặt đường và xử lý các vị trí hư hỏng nặng để đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện lưu thông.