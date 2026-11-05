Đồng Tháp: Sớm hoàn thành sửa chữa tuyến tỉnh lộ 865

Ngày 5/11, Sở Xây dựng Đồng Tháp cho biết, công trình sửa chữa nền, mặt đường, xử lý thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT865 (Km00 - Km24) sắp hoàn thành, dự kiến vượt tiến độ hơn 1 tháng nhằm đảm bảo xe cộ đi lại thuận lợi, an toàn.

Thi công sửa chữa tỉnh lộ 865 đoạn qua xã Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp).

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 5/11, nhiều đoạn tỉnh lộ 865 qua xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1 (tỉnh Đồng Tháp) trước đây bị hư hỏng nặng, nay đang được trải đá, láng nhựa lại mặt đường.

Tại chân cầu vượt Nguyễn Văn Tiếp, đoạn đường dài hơn 400m nhà thầu đã trải đá, đang thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước, chống ngập qua khu vực.

Ông Trần Thanh Thế, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát (nhà thầu phụ trách thi công) cho biết, gói thầu sửa chữa hư hỏng mặt đường tuyến ĐT865 gồm 7 đoạn được khởi công giữa tháng 9/2026. Tổng kinh phí sửa chữa khoảng 15 tỷ đồng.

Theo ông Thế, sau ngày khởi công, nhà thầu đã huy động ngay nhiều nhân sự, xe cơ giới, tập kết vật liệu bố trí thi công đồng loạt.

Công nhân làm việc trên công trường.

Đến nay đơn vị đã sửa chữa, hoàn thành láng nhựa 6 đoạn. Còn lại đoạn giao cầu vượt Nguyễn Văn Tiếp (gần trụ sở UBND xã Hưng Thạnh) vừa trải xong đá, xe lu đang cấp tập lu lèn mặt đường, một tổ thi công khác đang lắp đặt hoàn thiện cống thoát nước.

"Những ngày qua thời tiết thuận lợi nhà thầu tăng ca, kíp thi công. Dự kiến công tác sửa chữa mặt đường tuyến ĐT865 sẽ hoàn thành trong tháng 11, vượt tiến độ nhiều ngày so với hợp đồng", ông Trần Thanh Thế, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát nói.

Theo Sở Xây dựng Đồng Tháp, dự án sửa chữa nền, mặt đường, xử lý thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT865 (Km00 - Km24), chiều dài sửa chữa gần 6,5km.

Gói thầu sửa chữa được khởi công tháng 9/2026, hoàn thành tháng 1/2027. Đến nay các đoạn xuống cấp cơ bản hoàn thành sửa chữa, đảm bảo xe cộ qua lại đã được bù đá, láng nhựa để thuận lợi người dân đi lại.

Một đoạn tỉnh lộ 865 sau khi khắc phục xong mặt đường.

Tỉnh lộ 865 một trong những trục đường ngắn nhất kết nối phường Mỹ Tho và Cao Lãnh (hai đô thị lớn nhất tỉnh Đồng Tháp). Sau những trận mưa lớn kéo dài mật độ xe cộ lớn lưu thông khiến tuyến đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Trước tình trạng tuyến đường trên ngày càng xuống cấp, Sở Xây dựng Đồng Tháp đã đưa vào danh mục các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được ưu tiên bố trí vốn để sửa chữa trong năm 2026.