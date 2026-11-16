Đồng Tháp: Sớm hoàn thành sửa chữa QL30 đi cửa khẩu Dinh Bà

Ngày 16/11, thông tin từ Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, nhà thầu đã hoàn thành thảm nhựa 10,7km mặt đường quốc lộ 30 (QL30) đi cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp), tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hóa giữa hai nước.

Quốc lộ 30 đoạn qua xã Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) đến cửa khẩu Dinh Bà đã được thảm lại mặt đường.

Ông Trịnh Minh Đức, cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, dự án sửa chữa, nâng cấp QL30 qua xã Tân Hồng đến cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) có tổng chiều dài 10,7km, được chia thành nhiều đoạn thi công.

Trong giai đoạn đầu triển khai, nhà thầu cũ không đáp ứng yêu cầu tiến độ nên buộc phải chấm dứt hợp đồng. Sau khi lựa chọn được nhà thầu mới, dự án được khởi động lại từ cuối tháng 6/2026.

"Chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị thi công sớm hoàn thiện các hạng mục sửa chữa trong tháng 11. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân trên tuyến QL30, nhất là dịp cuối năm", ông Đức thông tin.

Kỹ sư Lê Vĩnh Thọ, Chỉ huy trưởng thi công thuộc Công ty CP Xây dựng bảo trì giao thông 719 (nhà thầu thi công) cho biết, sau hơn bốn tháng triển khai, các đoạn đường xuống cấp qua khu dân cư và đường dẫn vào cửa khẩu đã được thảm lại mặt đường, giúp giao thông đi lại êm thuận hơn.

"Hiện nhà thầu đang triển khai các hạng mục hoàn thiện, gia cố ta luy, lề đường để sớm bàn giao công trình", ông Thọ nói.

Nhà thầu đang thi công sửa chữa tuyến tránh Hồng Ngự trên QL30 đi cửa khẩu Dinh Bà.

Trên QL30, cách cửa khẩu quốc tế Dinh Bà khoảng 20km theo hướng về Cao Lãnh, tuyến tránh Hồng Ngự cũng đang được nhà thầu đẩy nhanh thi công.

Ông Trần Đình Khang, Giám đốc điều hành dự án cho biết, gói thầu sửa chữa hơn 2,5km tuyến tránh QL30 được khởi công ngày 22/10, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1/2027.

"Thời tiết thuận lợi, xe cơ giới đang cào bóc lớp nhựa đường cũ, xử lý lại móng và nền đường. Theo kế hoạch, các hạng mục sửa chữa sẽ hoàn thành vào giữa tháng 12, vượt tiến độ hơn một tháng so với hợp đồng", ông Khang khẳng định.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, QL30 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch theo trục Đông - Tây của tỉnh, kết nối từ QL1 đến cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Sau nhiều năm đưa vào khai thác, tuyến tránh Hồng Ngự xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa mưa, với tình trạng rạn nứt, hằn lún vệt bánh xe, bong tróc mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng đã ưu tiên sửa chữa tuyến QL30 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao năng lực vận tải, kết nối hàng hóa đi cửa khẩu Dinh Bà và ngược lại.

Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà nằm tại xã Tân Hộ Cơ (tỉnh Đồng Tháp), là điểm cuối của tuyến quốc lộ 30, kết nối với tỉnh Prey Veng (Campuchia). Từ cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đến đường Xuyên Á khoảng 28km và đến thủ đô Phnôm Pênh khoảng 100km. Để tăng cường kết nối giao thông xuyên biên giới, tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Trung ương đầu tư tuyến cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh, kết nối khu vực cửa khẩu với trục cao tốc Bắc - Nam.