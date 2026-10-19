Đồng Tháp: Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày 20-10

Theo đó, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam vừa tổ chức Hội thi “Nấu ăn - Cắm hoa nghệ thuật”, thu hút trên 500 đoàn viên, người lao động tham gia và cổ vũ. Hội thi có 35 đội thi nấu ăn, với chủ đề “Bữa cơm gia đình” và 48 đội thi cắm hoa nghệ thuật. Các đội đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo qua những mâm cơm đủ dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt và các tác phẩm hoa tươi mang thông điệp về tình yêu thương, sự sum vầy, gắn kết gia đình.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam vừa tổ chức Hội thi “Nấu ăn - Cắm hoa nghệ thuật”, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và cổ vũ.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tỷ Thạc cũng tổ chức Hội thi Cắm hoa nghệ thuật, với chủ đề “Sắc hoa yêu thương” và Đấu trường ca dao - tục ngữ với chủ đề “Hồn quê - Sắc Việt”, thu hút 21 đội thi cùng đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Hay tại Công ty TNHH Bodynits Tiền Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức Hội thi Nấu ăn “Vua đầu bếp Bodynits” năm 2026. Hội thi quy tụ 20 đội, mỗi đội gồm 2 thành viên, cùng chế biến mâm cơm gia đình dành cho 4 người ăn.

Công nhân tham gia Hội thi Nấu ăn “Vua đầu bếp Bodynits” năm 2026 tại Công ty TNHH Bodynits Tiền Giang.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 như: Hội thi nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật, biểu diễn văn nghệ, giao lưu giữa các Tổ Công đoàn…, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tôn vinh phụ nữ và tăng cường sự gắn kết trong đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau giờ làm việc, mà còn là dịp tôn vinh vai trò, những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và doanh nghiệp. Qua đó, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện.