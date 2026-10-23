Đồng Tháp: Sơ kết, nhân rộng mô hình 'Công nhân 5 không'

Quang cảnh hội nghị.

Mô hình “Công nhân 5 không” được triển khai thí điểm tại Công ty Cadovina từ ngày 30-5-2025, với sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn, lực lượng Công an và doanh nghiệp.

Mô hình tập trung vào 5 tiêu chí: Không tội phạm, tệ nạn xã hội; không vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động và các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động; không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; không tổ chức hoặc tham gia đình công bất hợp pháp.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Công ty Cadovina có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình.

Qua hơn 1 năm triển khai, thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, mô hình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy lao động và tinh thần tự phòng, tự quản của công nhân.

Đáng chú ý, trong thời gian thực hiện mô hình, công ty không ghi nhận trường hợp công nhân bị xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; không phát sinh vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện mô hình. Trong năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh dự kiến phối hợp ra mắt mô hình tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Công ty Cadovina; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của công ty có thành tích trong thực hiện mô hình.