Đồng Tháp: Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu UBND tỉnh đến các điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Cụ thể, số đầu mối cơ sở giáo dục giảm từ 1.075 xuống còn 375, đồng thời duy trì các điểm trường, phân hiệu phù hợp với điều kiện địa phương; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt trên 99%, điểm trung bình các môn xếp thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Quang Trí điều hành nội dung tham luận, thảo luận.

Trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên triển khai học bạ số, tỷ lệ người học được cấp học bạ số đạt trên 77%. Tỉnh đang đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã, phường biên giới, với tổng quy mô thiết kế khoảng 207 lớp, 8.255 học sinh.

Trong năm 2026, đã tổ chức bồi dưỡng năng lực số cho gần 21.620 giáo viên, triển khai tích hợp kỹ năng số và thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo; các trường đại học tiếp tục ứng dụng công nghệ trong quản trị và đào tạo.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Toàn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 71.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu và tổ chức triển khai toàn bộ chương trình đổi mới giáo dục; rà soát các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 71, làm rõ nội dung còn chậm, nguyên nhân và biện pháp xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã, phường rà soát nhu cầu nhà giáo theo cấp học, môn học, địa bàn; điều tiết hợp lý đội ngũ hiện có, tổ chức tuyển dụng đúng nhu cầu và đúng quy định; đồng thời xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giáo viên và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về phục vụ cho ngành Giáo dục tỉnh nhà.