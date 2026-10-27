Đồng Tháp: Siết chặt kỷ luật hành chính, xóa bỏ tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong thi hành công vụ

Đồng Tháp tăng cường chỉ đạo phòng, chống nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong thi hành công vụ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Xác định phòng, chống nhũng nhiễu, gây phiền hà là nhiệm vụ thường xuyên và là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm, trước hết là người đứng đầu.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo chấm dứt ngay tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chuyển hồ sơ lòng vòng. Mọi công việc phải thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng hướng dẫn không đầy đủ, lòng vòng, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, trả hồ sơ không rõ lý do làm người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Mọi trường hợp hồ sơ trễ hạn, bị trả lại, chậm trễ do lỗi của cơ quan, người có thẩm quyền thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp bằng văn bản.

Tỉnh sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị có tỷ lệ chậm trễ cao hoặc chỉ số hài lòng thấp. Khi phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm cả cán bộ trực tiếp thụ lý lẫn người đứng đầu.

Các trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay sang cơ quan điều tra, tuyệt đối không xử lý nội bộ. Song song đó, tỉnh cũng cam kết phân biệt rõ sai sót khách quan để kiên quyết bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung.