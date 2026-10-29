Đồng Tháp: Sầu riêng nghịch vụ được giá, nông dân vẫn lo đầu ra

Nhà vườn Đồng Tháp thu hoạch sầu riêng. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Hiện các nhà vườn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu thu hoạch sầu riêng đầu vụ nghịch.

Do sản lượng đầu vụ còn hạn chế trong khi nhu cầu thị trường tăng, giá sầu riêng hiện ở mức khá cao, tạo tâm lý phấn khởi cho người trồng.

Tuy nhiên, thời tiết bất lợi khiến năng suất sầu riêng năm nay giảm, trong khi nhà vườn vẫn lo ngại giá có thể giảm khi bước vào thời điểm thu hoạch rộ.

Thời gian qua, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tập trung xử lý ra hoa, chăm sóc vườn cây phục vụ vụ nghịch mùa. Hiện những nhà vườn xử lý nghịch vụ sớm đã bắt đầu thu hoạch, đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Dương Văn Đây, nông dân canh tác 2,7 ha sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, cho biết khoảng 10 ngày nữa, gia đình sẽ bắt đầu thu hoạch sầu riêng vụ nghịch trên diện tích 1 ha, gồm hai giống Ri6 và Monthong. Vườn cây được thu hoạch thành nhiều đợt, với sản lượng dự kiến khoảng 10 tấn.

Theo ông Đây, do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng sầu riêng vụ nghịch năm nay của gia đình chỉ đạt khoảng 60% so với cùng vụ năm trước. Thời tiết không thuận lợi khiến cây ra hoa ít, dù tỷ lệ đậu trái khá cao. Bên cạnh việc năng suất giảm, ông còn lo ngại giá sầu riêng có thể đi xuống khi vườn cây bước vào chính vụ thu hoạch.

Bà Đặng Thị Phương Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Tiên, cho biết địa phương có tổng diện tích vườn cây ăn trái gần 4.000 ha, trong đó có 3.600 ha sầu riêng và mít. Trong vụ sầu riêng nghịch năm nay, nhà vườn địa phương phấn khởi khi giá bán trên thị trường đang ở mức khá cao.

Theo anh Huỳnh Thanh Nhã, thương lái thu mua sầu riêng tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, hiện sầu riêng Ri6 tại vườn có giá khoảng 65.000 đồng/kg, còn sầu riêng Monthong khoảng 80.000 đồng/kg. So với thời điểm giá sầu riêng chạm đáy vào tháng 4/2026, giá sầu riêng Ri6 tại vườn hiện tăng khoảng 40.000 đồng/kg.

Anh Nhã cho biết do mới bước vào đầu vụ nghịch nên sản lượng sầu riêng thu hoạch chưa nhiều. Với mức giá hiện tại, nhà vườn có lãi, tạo sự phấn khởi cho cả người trồng và thương lái thu mua.

Theo ghi nhận, thời tiết bất lợi khiến năng suất sầu riêng của nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh giảm trong vụ năm nay. Vì vậy, người trồng kỳ vọng giá bán duy trì ở mức tốt để bù đắp phần sản lượng sụt giảm, bảo đảm hiệu quả sản xuất.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 32.000 ha sầu riêng, sản lượng hơn 556.000 tấn. Trong giai đoạn cuối năm 2026 và cao điểm mùa vụ Tết năm 2027, toàn tỉnh dự kiến thu hoạch khoảng 29.691 tấn sầu riêng.

Theo ngành chức năng, để nâng cao hiệu quả sản xuất, nông dân cần chú trọng các biện pháp canh tác phù hợp, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, quản lý nguồn nước, chăm sóc cây sau thu hoạch và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Việc xử lý ra hoa nghịch vụ cần gắn với điều kiện sinh trưởng của cây, bảo đảm chất lượng trái và hạn chế ảnh hưởng đến năng suất các vụ tiếp theo. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu để tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, chủ động kế hoạch thu hoạch, tiêu thụ, hạn chế tình trạng cung vượt cầu khi bước vào cao điểm mùa vụ.

Nhằm nâng cao giá trị sầu riêng và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 37 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác và 4 Hội quán chuyên sản xuất, tiêu thụ sầu riêng.

Hoạt động kết nối cung cầu ngành hàng sầu riêng được mở rộng đến các siêu thị, trung tâm thương mại như Big C, Co.opmart, WinMart và các chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu sầu riêng địa phương./.