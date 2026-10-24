Đồng Tháp: Sầu riêng đầu vụ nghịch mùa được giá

Sầu riêng đầu vụ nghịch được giá.

Thời gian qua, nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tập trung xử lý, chăm sóc vụ sầu riêng nghịch mùa. Hiện những nhà vườn xử lý nghịch vụ sớm đã bắt đầu thu hoạch sầu riêng.

Theo anh Huỳnh Thanh Nhã, thương lái thu mua sầu riêng tại xã Hội Cư, hiện sầu riêng Ri 6 tại vườn có giá khoảng 65.000 đồng/kg, sầu riêng Monthong (Thái) khoảng 80.000 đồng/kg. So với thời điểm giá sầu riêng chạm đáy (tháng 4-2026), giá sầu riêng Ri 6 tại vườn hiện tăng hơn khoảng 40.000 đồng/kg.

Anh Nhã cho biết thêm: “Thời điểm này, do mới vào đầu vụ nghịch nên sản lượng sầu riêng thu hoạch chưa nhiều. Với mức giá như hiện tại, nhà vườn có lãi”.

Hiện tỉnh Đồng Tháp đang bước vào đầu vụ sầu riêng nghịch mùa.

Theo ghi nhận, do tình hình thời tiết bất lợi nên vụ sầu riêng năm nay, nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh bị giảm năng suất. Do đó, nhà vườn kỳ vọng sầu riêng sẽ có giá bán tốt để bù đắp năng suất bị giảm và có lợi nhuận.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 32.000 ha sầu riêng, sản lượng hơn 556.000 tấn. Trong giai đoạn cuối năm 2026 và cao điểm mùa vụ tết 2027, toàn tỉnh dự kiến thu hoạch sầu riêng khoảng 29.691 tấn.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Diễn đàn phát triển ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp trong quý IV-2026.

Hội thảo được tổ chức nhằm khởi động cơ chế quản trị ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp, tạo không gian đối thoại giữa các chủ thể để cùng nhận diện những vấn đề trọng yếu, thống nhất định hướng và xác định các giải pháp ưu tiên; từng bước xây dựng ngành hàng có tổ chức, có dữ liệu và có cơ chế phối hợp rõ ràng.

Đặc biệt là tăng cường kết nối vùng nguyên liệu với doanh nghiệp và thị trường, thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu và các đối tác tiêu thụ. Đồng thời, thống nhất yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường…