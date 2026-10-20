Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Tiền, 2 căn nhà bị cuốn trôi

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long, vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 19-10, một vụ sạt lở bờ sông Tiền xảy ra tại khu vực thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Long. Vụ sạt lở làm 2 căn nhà đổ sụp hoàn toàn, 4 hộ dân khác bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại khoảng 140 triệu đồng.

Vị trí sạt lở cách bến đò An Long - Tân Quới (cũ) khoảng 385 m về phía hạ nguồn. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 20 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 m. Khu vực này cách đường nhựa hơn 60 m.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an, Ban Nhân dân ấp Tân Quới cùng người dân hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng của các hộ dân và vật liệu xây dựng đến nơi an toàn trong đêm, nhằm hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng cũng đến hiện trường thăm hỏi, động viên các hộ bị ảnh hưởng, triển khai cảnh báo khu vực sạt lở và vận động người dân không đến gần vị trí nguy hiểm. Địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở; đồng thời, vận động 4 hộ dân còn bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.