Đồng Tháp: Sắp thông xe cầu Bình Hưng nối đại lộ Nguyễn Tất Thành

Sáng 24/10, ông Trần Tiến Huy, giám sát trưởng dự án cầu Bình Hưng nối đường Nguyễn Tất Thành (tuyến đường trung tâm nội ô đô thị phường Hồng Ngự), cho biết chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa cầu vào khai thác trong tháng 12/2026.

Công trường thi công cầu Bình Hưng, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Huy, dự án khởi công từ tháng 7/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn do nguồn cung vật tư, vật liệu khan hiếm, khiến tiến độ chưa đạt yêu cầu. Chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu tập trung thi công các hạng mục còn lại, sớm hoàn thành công trình.

Khi đưa vào sử dụng, cầu Bình Hưng sẽ kết nối khu dân cư bắc An Thành và khu vực Mương Nhà Máy với đại lộ Nguyễn Tất Thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo cảnh quan và mở rộng không gian phát triển đô thị Hồng Ngự. Công trình cũng giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, kỹ sư, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc, cho biết khối lượng thi công hiện đạt hơn 80%. Nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh các hạng mục phần trên cầu để bảo đảm tiến độ.

"Dù gặp khó khăn về vật liệu, khối lượng thi công còn lại không lớn. Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành và thông xe cầu trong tháng 12 này", ông Nam nói.

Cầu Bình Hưng bắc qua kênh Mương Nhà máy sắp thông xe.

Theo thiết kế, cầu Bình Hưng gồm hai đơn nguyên, chiều dài cầu và đường dẫn hơn 75,3m, rộng 38m, có hai nhịp, tải trọng HL93.

Ngoài phần cầu, dự án còn có các hạng mục như dải phân cách trồng cây xanh, lan can, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, biển báo và bảo đảm an toàn giao thông. Giá trị gói thầu hơn 102 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 làm chủ đầu tư; liên danh Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc và Công ty TNHH Tuấn Hiền thi công.